"DOĆI ĆE DO ESKALACIJE": Za dva meseca biće još gore nego danas - veliki intervju Vučića za Weltwoche o situaciji u svetu, ratu u Ukrajini

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić u intervjuu za švajcarski Weltwoche upozorio je na eskalaciju sukoba u Ukrajini.

Foto: Printskrin/Die Weltwoche

Na pitanje voditelja šta je trenutno ono što najviše zabrinjava, predsednik Vučić kaže:

- Ima dosta zabrinutosti, različitih pitanja. Danas po prvi put osećamo pravi nedostatak nafte i moraćemo da intervenišemo iz državnih rezervi sa ogromnim količinama dizela, i to je problem zbog rata između Rusije i Ukrajine, ali i rata u Iranu. U isto vreme, za razliku od svih ostalih, verujem da ćemo imati još goru situaciju posle septembra, što znači za dva meseca biće još gore nego danas - kazao je predsednik.

Vučić navodi da veruje da će doći do eskalacija, kada je reč o ratu između Rusije i Ukrajine.

- Biću veoma iskren sa vama i reći ću to na jednostavan način. Neko mora da pobedi u ratu. Traje skoro pet godina. Svi su nervozni. Niko nije srećan. Ljudi pate, ljudi ginu na dnevnoj bazi. I u obe prestonice, kao i u mnogim zapadnim prestonicama, ljudi na vlasti ne isporučuju ono što su zapravo obećali svojim narodima. I to je jedini ishod koji možemo da vidimo - u suprotnom, samo odugovlačenje gotovo istog neće funkcionisati ni za koga. A niko ne želi da izgubi. Svi žele da pobede. I rat se neće završiti pre nego što neko bude imao ili napravio mnogo veći napredak na bojnom polju nego što je to bio slučaj u poslednje četiri godine - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen/Jutjub/ DIE WELTWOCHE

Predsednik je istakao da nikada ne možete pripremiti svoju zemlju za to.

- U redu, mi smo vojno neutralna zemlja. Nismo umešani u taj sukob, ali osećamo mnogo ekonomskih posledica i svega ostalog. Ali kada je reč o eskalaciji, verujem da bi Rusi - ovo je ono u šta verujem - da bi Rusi mogli da sprovedu veću mobilizaciju do kraja septembra ili početkom oktobra. Ukrajini nije lako da to uradi. Štaviše, videli ste probleme u Lavovu i drugim oblastima Ukrajine, a na kraju Rusi imaju i neka druga sredstva kako bi eskalirali situaciju - kaže predsednik.

Foto: Printscreen/Jutjub/ DIE WELTWOCHE

O Putinu

Vučić navodi da je ruski predsednik Vladimir Putin veoma oprezan i mudar.

- Verujem da je on veoma oprezan, veoma mudar, a u isto vreme i veoma disciplinovan čovek. Ali pravi problem za njega je što psihološki i politički nije lako gledati da je svaka vaša rafinerija pogođena ukrajinskim dronovima, a to stvara nervozu unutar društva i naravno da gura Putina i sve ostale da deluju na snažniji način - u to nemam nikakve sumnje. Ali to nije laka situacija ni za Ukrajince, jer se suočavaju sa mnogim podelama unutar svog društva, kao i unutar svog establišmenta. U isto vreme, oni ne pobeđuju na bojnom polju - nije laka situacija oko Konstantinovke, oko Limana, oko Družkovke, nedaleko od Slavjanska i ruskih trupa, što pokazuje da se niko zapravo ne nalazi u veoma dobroj situaciji. I onda bi ljudi rekli: „Pa, to je razlog zašto bismo mogli da imamo razgovore, dobre razgovore, i zašto možemo da postignemo prekid vatre, primirje, mir, bilo šta.“ Ne, to se neće dogoditi. Neko mora da pobedi. Ne možete zaustaviti rat bez toga da imate pobedničku ili poraženu stranu. I niko neće lako popustiti. Zato verujem da ćemo morati da se suočimo sa eskalacijom i verujem da će Ukrajinci učiniti sve da eskaliraju svoje napade protiv Rusije na ruskoj teritoriji, jer to vide kao ogromnu psihološku prednost za sebe. I to je proizvod koji veoma dobro prodaju i na Zapadu, jer nema boljih vesti za ljude u Berlinu, Londonu, Parizu i širom sveta nego kada vide da je svaka rafinerija pogođena ukrajinskim dronovima, a kasnije to može da pređe i na druge vrste objekata od većeg značaja za rusku stranu. Pa, to znači da ćemo imati mnogo veće probleme - izjavio je Vučić.

O Samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa

Predsednik je, govoreći o Samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa u Odesi, kazao da je to bio redovan samit sa uobičajenim temama.

- Bio je to lep dan, veoma miran dan, bez ikakvih problema i komplikacija. Znate, to je bio samit Jugoistočne Evrope - predsednik Rumunije, ministar spoljnih poslova Bugarske, premijer Hrvatske i svi mi ostali smo bili tamo. To je bio redovni samit sa uobičajenim temama. Ono što sam primetio jeste da se obični ljudi nisu plašili da govore ruski jezik, što je za mene bilo malo iznenađenje. Ali, oni bi voleli da vide da se ovaj rat završi, ali takođe bi voleli da se taj rat zaustavi samo ako oni nešto dobiju, samo ako su na neki način pobednici sa svojim idejama. I potpuno ste u pravu kada je reč o Rusiji. Možete udariti šta god želite. Možete pogoditi zgradu Kremlja, ali da li će to na kraju podstaći ili primorati Ruse da se predaju, da popuste? Ne, to se nikada neće dogoditi - kaže Vučić.

O deklaraciji usvojenoj u Odesi

Na pitanje koji si razlozi da ne potpiše deklaraciju koja je usvojena u Odesi, Vučić je rekao:

- Bili su brojni razlozi, ali reći ću vam samo jedan. Tačka broj 11 bila je formiranje specijalnog suda protiv Rusije. I hajde, imamo Povelju UN, moramo sve da radimo u skladu sa rezolucijama UN i Poveljom UN, i to je to. Sve ovo je samo dolivanje ulja na vatru i to može samo da podstakne veće sukobe, koje ne želimo da vidimo.

Foto: Printscreen/Jutjub/ DIE WELTWOCHE

"Odugovlačenje rata uz upotrebu najgorih mogućih sredstava"

Predsednik Vučić ističe da svi misle da je istina na njihovoj strani, kao i da svi žele da pobede, a to se ne dešava.

- Ako se sećaš, dragi Rodžer, o čemu smo razgovarali pre dve godine u Švajcarskoj, čak i tada sam ti govorio da se ništa neće promeniti uskoro. Doći ćemo u još goru situaciju, stvari će se pogoršati. Nažalost, bio sam u pravu. A sada kažem da ono najgore tek dolazi. Ali, imam neočekivan odgovor na tvoje pitanje: ne kažem ništa. I reći ću ti zašto. Zato što, šta god da pokušaš da kažeš, svi bi mi rekli: „U redu, ti si mali čovek iz male zemlje. Ne treba nam tvoje mišljenje jer smo svi ujedinjeni, svi mislimo isto.“ I zapravo je zabranjeno reći bilo šta drugačije. Nisu otvorili nijedan jedini klaster na putu Srbije ka EU u poslednjih 5 godina, samo zbog ZSPB-a (Zajedničke spoljne i bezbednosne politike), kako god to zvali - tog usklađivanja sa njihovim deklaracijama protiv Rusije. To je zapravo bio jedini razlog. To vam onda pokazuje da morate biti potpuno poslušni u svemu, inače ste van tima. I kada se nešto protivi čak i zdravom razumu, morate biti potpuno usklađeni sa tim. Ovde se ne radi o tome ko je prekršio međunarodno javno pravo. Znamo ko je to uradio, ali neko mora da zaustavi rat. Neko mora da radi na tome. Ali zbog društvenih mreža, zbog situacije unutar zemalja u Evropi i u mnogim drugim delovima sveta, niko ne želi ništa da uradi jer svi misle da je istina na njihovoj strani i da samo njihova pobeda može biti preduslov za opstanak Evrope, za napredak Evrope, za napredak sveta i svega ostalog. Niko ne želi da napravi kompromis ni oko čega. Niko. Ni Rusi, ni Ukrajinci, ni Evropljani. I svi žele da pobede, što znači da druga strana mora da izgubi, a to se ne dešava. I zato ovaj rat traje toliko dugo, toliko mnogo vremena koliko niko na kraju nije očekivao. Zato verujem da ćemo se suočiti sa eskalacijom jer vreme ne radi ni za rusku ni za ukrajinsku stranu. Ali nisam siguran da vreme radi i za evropsku stranu. Mislim da sve tri strane gube - Rusi i Ukrajinci, kao zaraćene strane, najviše. I na kraju, morate s nekome razgovarati i ne možete nametati svoje uslove drugima. Samo razgovarajte, razgovarajte i razgovarajte. Bolje je razgovarati, bolje je imati dijalog, bolje je imati dobar razgovor između zaraćenih strana 10 puta dnevno, nego imati još jedan dan rata, koji je toliko destruktivan za obe strane, odnosno za sve strane, da ne bismo mogli ni da poverujemo. I to je nešto što mora da se promeni. Ali niko nije spreman da to promeni i niko to neće promeniti jer niko ne želi da kaže: „U redu, napravili smo neke greške podržavajući ovu stranu do samog kraja“ ili „Napravili smo neke greške jer smo mogli da zaustavimo ovaj rat pre 3-4 godine“. I to je razlog zašto ćemo imati odugovlačenje rata uz upotrebu najgorih mogućih sredstava - kaže predsednik Srbije.

"Svi se spremaju za rat"

Vučić navodi da možemo da se pretvaramo da se to ne dešava, ali svi se spremaju za rat.

- Dekart je imao običaj da kaže da je razum nešto što je najbolje raspodeljeno među ljudima, jer svako misli da ima bolji zdravi razum od drugih. Ali, danas niko ne želi ništa da sluša. Oni imaju svoje zadatke, svoje ciljeve, svoje namere i to je to. I niko se ne pomera sa svojih pozicija. I šta god da kažem - koliko je strašno suočiti se sa ratom i svim ostalim — vidite da se oni zapravo dive Ukrajincima zbog njihovog otpora Rusima. Svi vole da pričaju o ratu jer veruju da pobeđuju, što je ludost. Ljudi koji ginu postali su samo brojka. I onda vidite ushićenje kada neki ljudi govore o 1 milionu, 1,1 ili 1,2 miliona mrtvih Rusa, kao da su to dobre vesti, što je suludo, što je potpuno suludo - i obratno. Ali, gde god da odem, ako kažem: „U redu, zaustavite rat u pravom smislu“, oni bi rekli: „Da, da, Aleksandre, mi pokušavamo da zaustavimo rat, ali ne pod...“ - i onda podignu glas - „...ali ne pod Putinovim uslovima, mi moramo da diktiramo uslove.“ Ja onda kažem: „U redu, onda nećemo zaustaviti rat“, i onda čekate eskalaciju na kraju, ako već toliko govorite o ratu. Na kraju ćemo imati rat. To je kao u Čehovljevoj drami: ako pušku okačite u prvom činu, neko će povući obarač u trećem. I kada iz dana u dan govorite o ratu između Evrope i Rusije, iz dana u dan... U redu, Rusi će eskalirati, Rusi će napasti baltičke zemlje, Poljsku... A ja ne verujem u to. Uopšte ne verujem u to. Ne vidim šta bi bio ruski interes da to uradi. Ali na kraju, jedna provokacija može da podstakne rat. Jedna iskra može da zapali rat bilo gde. I na kraju ćete videti da se svi spremaju za rat. Možemo da se pretvaramo da to ne vidimo, možemo da se pretvaramo da se to ne dešava, ali dešava se - i svi se spremaju za rat - poručuje Vučić.

Foto: Printscreen/Jutjub/ DIE WELTWOCHE

"Potcenjuju Ruse verujući da Putin blefira"

Predsednik kaže da je u Parizu, gde je nedavno boravio povodom nacionalnog Dana Republike Francuske - pada Bastilje, među prisutnim liderima jedina tema bila Rusija.

- Bio sam prisutan na večeri u Parizu, imao sam dobre razgovore sa Emanuelom Makronom i sa drugima iz regiona. To je bio moj fokus, morali smo da se pobrinemo za sebe, ali slušao sam i sve ostale. Rusija je bila gotovo jedina tema i svi su pričali o oružju - svi mi - o naoružanju, municiji, svemu. I na kraju, oni veruju da su mnogo jači od Rusije kada je reč o broju borbenih aviona, tenkova i bilo čega drugog. Tačno. Ali potcenjuju Ruse verujući da Putin blefira i da će učiniti sve da izbegne upotrebu nuklearnog oružja, ali ako bude neohodno, na kraju će ga upotrebiti. Nemam nikakve sumnje. Mogu da mi kažu: „U redu, lažeš, to se nikada neće dogoditi.“ On se nikada neće odreći prava na upotrebu nuklearnog oružja jer bi mu u suprotnom bilo veoma teško da politički preživi. I ako me pitate da li je to moguće ili ne - jer ljudi danas veruju da se to nikada neće dogoditi jer bi revanš bio surov... Kakav revanš? Ko će baciti nuklearnu bombu na Rusiju? Koja bi to zemlja bila? Ne vidim to. Odgovor bi mogao stići na taj način... Ali videćemo posle septembra. Rusija tamo ima izbore koji se održavaju 20. septembra, ne odmah posle toga, ali nekoliko nedelja kasnije, siguran sam da ćemo videti eskalaciju - izjavio je predsednik.

"Znamo šta rat"

Vučić je podsetio na velike ljudske gubitke koje je Srbija imala u brojnim ratovima koje su je pogodili.

- Nisam optimistična osoba po prirodi, ali dajem sve od sebe da budem realističan, veoma oprezan i mudar. To je moj posao i moramo da se brinemo o sebi. Mi smo bili kao svetski šampioni po broju ratova koje smo imali u 20. veku i izgubili smo previše ljudi. U Prvom svetskom ratu izgubili smo 29 posto naše ukupne populacije, što je bio najveći procenat. Govorim samo o Srbima. I u Drugom svetskom ratu, kao što znate, bili smo jedina antinacistički orijentisana nacija od samog početka rata i platili smo ogromnu cenu, posebno zapadno od reke Drine, gde je bila formirana ta nacistička marionetska država, Nezavisna Država Hrvatska, gde su Srbi ubijani u ogromnom, ogromnom broju - u koncentracionom logoru Jasenovac i na drugim mestima takođe. I posle toga imali smo sve ove ratove tokom 1990-ih, kao i agresiju na Srbiju, NATO agresiju na Srbiju 1999. godine. Imajući sve ovo u vidu, dajemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost. Znamo šta rat znači politički, ekonomski, a nešto od najveće važnosti jeste koliko ljudi izgubimo. I nije reč samo o patnji ljudi - što jeste i treba da bude glavna tačka — već je problem u tome što u budućnosti ništa ne možete da nadoknadite. I strašno je što govorimo o ratovima, a ja uvek verujem da su dani i dani grozno teških pregovora bolji od jednog dana rata, i nastavićemo da radimo kako bismo sačuvali mir i stabilnost. Sledeće godine imamo specijalizovanu izložbu EKSPO i to je nešto veoma značajno za nas, i verujem da ste čak i dolazeći ovamo videli mnogo promena u poslednjih nekoliko meseci od kada niste bili ovde. To je nešto čime se veoma ponosimo. Ali, da li ćemo biti teško pogođeni svim ovim stvarima? Bez sumnje - kaže Vučić.

O ratu na Bliskom istoku

Predsednik je, govoreći o ratu na Bliskom istoku, ukazao na to da uzrok sukoba nije rešen, te da mir u takvim okolnostima nije moguć.

- Sećate se pre nekoliko nedelja kada je Tramp potpisivao sa Irancima? Dan kasnije sam u glavnim vestima rekao da ne verujem u to jer uzrok rata nije rešen. I govorio sam: „Evo, vidite, sada nemate pobedničku stranu. Iranci će reći da su pobedili, Amerikanci će reći da smo mi pobedili.“ To će nas dovesti do nastavka ovog rata. I nije nam trebalo više od 7, 8 ili 10 dana jeftinije nafte, a sada imamo katastrofalne posledice. I to je ono što sam govorio o Rusiji i Ukrajini: neko mora da pobedi, neko mora da izgubi. Isto je i sa iranskom krizom, inače će ovo trajati mnogo godina - oba konflikta - zaključuje predsednik.