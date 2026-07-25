DOBICI I PRIZNANJA, PODRŠKA UTICAJNIH OSOBA Astro savet za subotu, 25. jul: Na ove znake najviše utiče sekstil između planeta novca i mašte
RETROGRADNI Pluton u Vodoliji, znaku društvenog života, planova i novca, 25. jula obrazuje sekstil sa Neptunom u Ovnu, znaku akcije i inicijative.
Najviše će ovaj harmoničan aspekt osetiti Ovnovi i Vodolije, ali i Lavovi, Vage, Blizanci i Strelci.
Pluton je planeta moći i novca, a Neptun mašte i ideja, pa ovi znaci mogu da očekuju novčane dobitke ili priznanja zahvaljujući poslovima koje su odavno uspešno priveli kraju ili uspešno rešavanje starih dugova.
Osim napredovanja u karijeri, ovaj aspekt donosi i uspeh u javnim delatnostima i uspostavljanje kontakata sa uticajnim osobama od kojih mogu da očekuju podršku i pomoć.
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