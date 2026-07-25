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DOBICI I PRIZNANJA, PODRŠKA UTICAJNIH OSOBA Astro savet za subotu, 25. jul: Na ove znake najviše utiče sekstil između planeta novca i mašte

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

25. 07. 2026. u 07:00

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RETROGRADNI Pluton u Vodoliji, znaku društvenog života, planova i novca, 25. jula obrazuje sekstil sa Neptunom u Ovnu, znaku akcije i inicijative.

ДОБИЦИ И ПРИЗНАЊА, ПОДРШКА УТИЦАЈНИХ ОСОБА Астро савет за суботу, 25. јул: На ове знаке највише утиче секстил између планета новца и маште

Foto: Deposit/ chairoij

Najviše će ovaj harmoničan aspekt osetiti Ovnovi i Vodolije, ali i Lavovi, Vage, Blizanci i Strelci.

Pluton je planeta moći i novca, a Neptun mašte i ideja, pa ovi znaci mogu da očekuju novčane dobitke ili priznanja zahvaljujući poslovima koje su odavno uspešno priveli kraju ili uspešno rešavanje starih dugova.

Osim napredovanja u karijeri, ovaj aspekt donosi i uspeh u javnim delatnostima i uspostavljanje kontakata sa uticajnim osobama od kojih mogu da očekuju podršku i pomoć.

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