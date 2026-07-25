AMERIKA UKINULA CARINE ZA SRBIJU TAČNO U PONOĆ! Evo šta će to odmah doneti našoj državi
PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je sinoć da odluka američke administracije da carinske tarife za Srbiju od noćas budu nula odsto predstavlja pozitivan signal za dalje unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i SAD.
- Sjajne vesti za Republiku Srbiju danas stižu iz SAD. Naime, kako je saopštio predsednik Aleksandar Vučić, američke carinske tarife za Srbiju, od noćas po našem vremenu, biće nula posto i tako će biti dok traju naši razgovori. Dakle, u trenutku kada američka administracija uvodi novu rundu carina na robu iz desetine zemalja širom sveta, istovremeno ukida tarife za Srbiju - napisao je Mali na svom Instagram nalogu.
Mali je rekao da je to veoma dobra vest za našu privredu i još jedna potvrda da odgovorna ekonomska politika i kontinuirani dijalog sa međunarodnim partnerima daju konkretne rezultate.
- Ovakva odluka američke administracije otvara dodatni prostor za rast izvoza, jačanje konkurentnosti naših kompanija i stvaranje novih prilika za srpske privrednike na jednom od najvećih svetskih tržišta. To se dalje odražava kao pozitivan efekat na privredni rast, nova ulaganja i otvaranje novih radnih mesta - istakao je ministar.
Prema njegovim rečima, Srbija ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti, privlačenju investicija i jačanju međunarodne trgovinske saradnje.
- Verujemo da dijalog i partnerstvo donose najbolje rezultate za privredu i građane i nastavićemo da radimo odgovorno i posvećeno na daljem unapređenju predvidivog poslovnog ambijenta, kako bi srpska ekonomija nastavila da raste i bude pouzdan partner na globalnom tržištu - zaključio je Mali.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je prethodno da će od noćas po srpskom vremenu američke tarife na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.
(Alo)
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