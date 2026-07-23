Torte i kolači

ŠTRUDLA OD MALINA I VANILE: Mirisni desert koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

23. 07. 2026. u 07:00

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Ako tražite poslasticu koja izgleda kao da je stigla iz poslastičarnice, a priprema se lako i brzo, ova štrudla od malina i vanile je pravi izbor. Hrskavo lisnato testo, kremasti fil od vanile i osvežavajuće maline čine savršenu kombinaciju ukusa kojoj je teško odoleti.

ШТРУДЛА ОД МАЛИНА И ВАНИЛЕ: Мирисни десерт који осваја на први залогај

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 1 gotovo lisnato testo (275 g)

Fil od vanile:

  • 1 puding od vanile
  • 2 kašike šećera
  • 300 ml mleka

Priprema:

Puding pripremite prema uputstvu sa kesice, ali umesto u uobičajenoj količini, skuvajte ga sa 300 ml mleka kako bi bio gušći. Ostavite da se prohladi.

Fil od malina:

  • 200 gr malina
  • 3 kašike šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1 puna kašika gustina
  • 100 ml vode

Priprema:

Maline, šećer, vanilin šećer i 50 ml vode stavite na tihu vatru i kuvajte dok ne provri. Gustin razmutite sa preostalih 50 ml vode, pa ga dodajte u maline uz neprestano mešanje. Kuvajte još nekoliko minuta dok se fil ne zgusne, a zatim ostavite da se prohladi.

Završna priprema:

Razvucite lisnato testo. Po sredini rasporedite fil od vanile, preko njega fil od malina. Sa obe strane testa isecite trake i naizmenično ih prebacujte preko fila kako biste dobili izgled pletenice.

Štrudlu premažite umućenim jajetom, pospite kristal šećerom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Prijatno! 

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