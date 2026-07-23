ŠTRUDLA OD MALINA I VANILE: Mirisni desert koji osvaja na prvi zalogaj

Ako tražite poslasticu koja izgleda kao da je stigla iz poslastičarnice, a priprema se lako i brzo, ova štrudla od malina i vanile je pravi izbor. Hrskavo lisnato testo, kremasti fil od vanile i osvežavajuće maline čine savršenu kombinaciju ukusa kojoj je teško odoleti.

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1 gotovo lisnato testo (275 g)

Fil od vanile:

1 puding od vanile

2 kašike šećera

300 ml mleka

Priprema:

Puding pripremite prema uputstvu sa kesice, ali umesto u uobičajenoj količini, skuvajte ga sa 300 ml mleka kako bi bio gušći. Ostavite da se prohladi.

Fil od malina:

200 gr malina

3 kašike šećera

1 vanilin šećer

1 puna kašika gustina

100 ml vode

Priprema:

Maline, šećer, vanilin šećer i 50 ml vode stavite na tihu vatru i kuvajte dok ne provri. Gustin razmutite sa preostalih 50 ml vode, pa ga dodajte u maline uz neprestano mešanje. Kuvajte još nekoliko minuta dok se fil ne zgusne, a zatim ostavite da se prohladi.

Završna priprema:

Razvucite lisnato testo. Po sredini rasporedite fil od vanile, preko njega fil od malina. Sa obe strane testa isecite trake i naizmenično ih prebacujte preko fila kako biste dobili izgled pletenice.

Štrudlu premažite umućenim jajetom, pospite kristal šećerom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!