TRAGEDIJA NA STADIONU BARSELONE! Lekari mogli samo da konstatuju smrt
TUŽNE vesti dolaze iz Barselone.
Kako prenose tamošnji mediji, građevinski radnik (54) koji je radio na stadionu "Kamp nou" poginuo je tokom završnih radova na rekonstrukciji.
Prenose da je zadobio snažan udarac u glavu, a razlozi smrti za sada su neutvrđeni.
Hitna pomoć brzo je stigla na lice mesta, pokušala reanimaciju, ali nije uspela da pomogne, mogli su samo da konstatuju smrt.
Iako prve informacije ukazuju na to da je reč o nesreći na radu, pokrenuta je istraga kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.
Pretpostavlja se da ga je udarila druga dizalica koja se u tom trenutku nalazila na gradilištu, ali zvanične potvrde te pretpostavke nema. Tokom istrage biće uzete izjave, a biće i pregledani snimci.
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