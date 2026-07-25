TRAGEDIJA NA STADIONU BARSELONE! Lekari mogli samo da konstatuju smrt

TUŽNE vesti dolaze iz Barselone.

FOTO: Meng Dingbo / Xinhua News / Profimedia

Kako prenose tamošnji mediji, građevinski radnik (54) koji je radio na stadionu "Kamp nou" poginuo je tokom završnih radova na rekonstrukciji.

Prenose da je zadobio snažan udarac u glavu, a razlozi smrti za sada su neutvrđeni.

Hitna pomoć brzo je stigla na lice mesta, pokušala reanimaciju, ali nije uspela da pomogne, mogli su samo da konstatuju smrt.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: A 54-year-old worker has died following a workplace accident at the construction site of Spotify Camp Nou.



The worker was reportedly struck while carrying out construction work. Police received the alert at around 3:30 p.m. local time. It is the FIRST fatal… pic.twitter.com/qWW4osCC3k — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 24, 2026

Iako prve informacije ukazuju na to da je reč o nesreći na radu, pokrenuta je istraga kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

Pretpostavlja se da ga je udarila druga dizalica koja se u tom trenutku nalazila na gradilištu, ali zvanične potvrde te pretpostavke nema. Tokom istrage biće uzete izjave, a biće i pregledani snimci.

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