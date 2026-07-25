STEFAN JE NAJBOLJI MLADI MATEMATIČAR NA SVETU: Talenat bez upornosti nije dovoljan za uspeh (FOTO)

DOK većina njegovih vršnjaka tek razmišlja kako će izgledati studentski život, Stefan Šebez iz Novog Sada već ima karijeru o kojoj mnogi mogu samo da sanjaju.

Foto: Privatna arhiva

Maturant Matematičke gimnazije, a od ove jeseni brucoš Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, na smeru Softversko inženjerstvo, prošlog vikenda ispisao je novu stranicu istorije srpske matematike. Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju osvojio je zlatnu medalju i Srbiji, posleo četiri godine doneo najsjajnije odličje sa najprestižnijeg svetskog takmičenja za mlade matematičare.

U konkurenciji najtalentovanijih srednjoškolaca planete, Šebez je pokazao da pripada samom svetskom vrhu. Za njega je to ostvarenje velikog sna, ali i potvrda da godine rada, odricanja i vere u sopstvene mogućnosti imaju smisla.

- Sjajan je osećaj parirati najboljoj i najpametnijoj deci iz celog sveta. Ja sam uvek verovao da sam sposoban za tako nešto, ali je još lepše kada sam to i realizovao - kaže Stefan za "Novosti".

Kada se ostvare ovakvi rezultati, mnogi pomisle da je najteže nositi teret očekivanja. Međutim, Stefan smatra da je mnogo zahtevniji put koji vodi do velikog uspeha.

- Iako su mi očekivanja uvek bila velika, dobro sam se nosio sa tremom i stresom oko ovakvih takmičenja. Rekao bih da je čitav proces spremanja bio mnogo teži od toga da budem fokusiran u najvažnijim trenucima - navodi Stefan.

Na pitanje šta je presudno za vrhunski rezultat - talenat, upornost ili dobra ekipa, odgovor daje bez mnogo razmišljanja:

- Za veliki uspeh potrebno je imati talenat kao osnovu, a ono što će razlikovati talentovane ljude jeste koliko su spremni da rade. Upornost u radu je najvažnija. Okruženje ljudi koji vas motivišu mnogo znači, ali nije uvek zagarantovano niti neophodno.

Jedan od stereotipa koji često prati matematičare jeste da su povučeni "štreberi". Stefan se na to samo nasmeje.

- Iako je taj stereotip delimično osnovan, nije potpuno tačan - navodi svetski šampion. - Na takmičenjima sam upoznao veliki broj ljudi koji su sjajni i uopšte se ne ponašaju na taj način.

Sprema se za informatičku olimpijadu IAKO je zlatna medalja iz Šangaja kruna dosadašnje karijere Stefana Šebeza, ona je samo jedna u nizu njegovih velikih uspeha. Malo je mladih ljudi koji u svojim godinama mogu da nabroje toliko međunarodnih odličja. IAKO je zlatna medalja iz Šangaja kruna dosadašnje karijere Stefana Šebeza, ona je samo jedna u nizu njegovih velikih uspeha. Malo je mladih ljudi koji u svojim godinama mogu da nabroje toliko međunarodnih odličja. - Iz matematike su mi najznačajnije zlato, dva srebra i jedna bronza sa Međunarodne olimpijade, srebrna medalja na Balkanskoj olimpijadi, kao i bronza na Rumunskom masteru - ističe Šebez. - Iz informatike su to bronza na Međunarodnoj olimpijadi, zlato na Međunarodnom naprednom turniru i srebro na Rumunskom masteru. Za nekoliko nedelja očekuje me još jedan veliki izazov, učešće na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike, gde se nadam još jednoj dobroj medalji.

Od svih oblasti matematike posebno ga privlači geometrija. Zavoleo je zato što je vizuelna, za razliku od nekih drugih oblasti. Pored matematike, Stefan godinama niže uspehe i iz informatike. Iako su te dve discipline bliske, objašnjava da način razmišljanja ipak nije isti.

- Matematika i programiranje su vrlo srodne oblasti, ali imaju važne razlike - kaže Šebez. - Na programiranju je pristup zadacima drugačiji nego u matematici, iako se često pojavljuju matematičke ideje koje primenjujem.

Neizbežna tema današnjice jeste i veštačka inteligencija. Za razliku od onih koji u njoj vide pretnju obrazovanju, Stefan smatra da će ona biti snažan saveznik budućim generacijama i vrlo koristan alat koji će olakšati pripreme za velika takmičenja.

Iako su takmičenja godinama bila u centru njegovog života, kaže da nije propustio ono najlepše što nosi srednjoškolsko doba. Kada ne rešava komplikovane matematičke probleme ili algoritme, Stefan bira sasvim obične stvari. Voli da šeta, trenira i provodi vreme sa drugovima. Kad je bio mlađi često je slagao Rubikove kocke.

Posle ovakvih uspeha sigurno će mu se otvoriti vrata najboljih svetskih univerziteta i kompanija, ali Stefan ne krije da bi voleo da svoju budućnost gradi u Srbiji. Njegove ambicije, međutim, ne završavaju se medaljama.

- Voleo bih da se u nekom trenutku oprobam u istraživačkoj matematici i vidim da li me to zaista interesuje. Ukoliko je zavolim, voleo bih da pokušam da rešim neke nerešene matematičke probleme.

Zanimljivo je da, ako dovoljno dugo ne uspe da reši neki problem, jednostavno pročita rešenje. Ipak, postoji jedan koji pamti bolje od mnogih olimpijskih zadataka.

- To je zadatak iz geometrije koji sam sam smislio pre četiri godine. I danas mislim da je to jedan od najlepših zadataka koje sam video.

Koliko dugo će razmišljati o jednom problemu zavisi od toga koliko ga on inspiriše.

- Neke zadatke radio bih i po pet sati bez prekida, dok mi drugi jednostavno nisu dovoljno zanimljivi. Trudim se da svakom dam bar sat vremena ili dok ne vidim da dugo nema nikakvog napretka - otkriva Stefan

Iako je danas jedan od najboljih mladih matematičara sveta, odgovor na ovo pitanje možda najbolje govori o tome kakav je čovek: Kada bi za dvadeset godina pročitao vest da je bio zlatni olimpijac, voleo bi da to ne bude njegova najvažnija životna odrednica.

- Voleo bih da tada mogu da kažem da sam se usavršio i u drugim sferama života i da sam postao dobar čovek - kaže Stefan.

U ovim rečima je, možda, i odgovor zašto se iza ovog vrhunskog matematičara krije i skroman mladić. Zlatna medalja iz Šangaja zauvek će ostati deo istorije srpske matematike, ali ako je suditi po njegovim ambicijama, to je tek početak priče o Stefanu Šebezu.