VAŠINGTON POVUKAO CRVENU LINIJU: SAD upozorile Kijev zbog napada u Crnom moru
VAŠINGTON je upozorio Ukrajinu na napade na brodove i naftnu infrastrukturu u Crnom moru, izveštava Volstrit žurnal.
U članku se navodi da je naftna i gasna korporacija Ševron apelovala na Belu kuću da interveniše u tekućim napadima ukrajinskih oružanih snaga u ovim vodama. Nakon toga, američke vlasti su zahtevale od Kijeva da ograniči svoje napade.
- Nakon razgovora sa predstavnicima industrije, Trampova administracija upozorila je Ukrajinu na napade na brodove koji nisu ruske države u Crnom moru - navodi se u publikaciji.
List piše da SAD smatraju Kaspijski konzorcijum za cevovod, koji je više puta bio meta ukrajinskih napada, ključnim cevovodom za isporuku kazahstanske energije evropskim tržištima, služeći kao alternativa ruskim.
Cevovodni sistem CPK, sa ukupnim kapacitetom od 83 miliona tona godišnje, najveća je ruta za transport goriva iz Kaspijskog regiona do globalnih tržišta i glavna za Kazahstan.
Cevovod dug 1.500 kilometara povezuje polja u zapadnom Kazahstanu sa obalom Crnog mora, gde se nafta tovara na tankere preko morskog terminala.
Među najvećim akcionarima su Rusija (preko Transnjefta), Kazahstan (preko KazMunajGasa), strukture Lukoila, zajedničko preduzeće Rosnjeft, EksonMobil, Ševron i Šel.
(Ria Novosti)
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