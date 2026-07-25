Politika

SVEČANI STROJ NA BANJICI: Vučić danas prisustvuje promociji najmlađih oficira

T.J.

25. 07. 2026. u 07:20

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

СВЕЧАНИ СТРОЈ НА БАЊИЦИ: Вучић данас присуствује промоцији најмлађих официра

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Svečanost počinje od 10.00 časova, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane.

Generalna proba svečanosti na kojoj će kadeti završnih godina Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA biti promovisani u najmlađim oficirima Vojske Srbije održana je danas u kasarnom "General Jovan Mišković" u Beogradu, u prisustvu ministra odbrane, Bratislava Gašića.

Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Oružanih snaga Angole. Medicinski fakultet VMA završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Najbolji kadeti Vojne akademije su Predrag Đuričić - prvi u rangu u službama, Nemanja Ivanović - prvi u rangu u Kopnenoj vojsci i Lazar Đorđević - prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO, dok je najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA Jelena Mićić.

Kako je navedeno, svečanim stupanjem u oficirski stroj, nova generacija oficira preuzima odgovornost da nastavi slavnu tradiciju srpskog vojničkog poziva i svojim znanjem, čašću i predanošću doprinese jačanju Vojske Srbije i odbrani otadžbine.

(Tanjug)

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