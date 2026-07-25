OD OVOG DATUMA SE VRAĆA VRELI TALAS: Meteorolog potvrdio - temperature idu na totalni maksimum

VIKEND pred nama doneće nam stabilizaciju prilika, toplije dane, ali i prolazno osveženje sa pljuskovima koje stiže u noći između nedelje i ponedeljka! Meteorolozi prognoziraju da do kraja jula neće biti ekstremnih vrućina, ali da već sa ulaskom u avgust sledi preokret i jak topli talas.

Foto: Gemini

Prema zvaničnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za vikend nas očekuje stabilnije i toplije vreme, ali uz sveža jutra:

- Danas, posle svežeg i pretežno vedrog jutra, u toku dana biće pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepena - saopštili su u RHMZ na svom zvaničnom sajtu.

U nedelju će, kako kažu, pre podne biti pretežno sunčano.

- U drugom delu dana, kao i u ponedeljak, promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, češćim u ponedeljak posle podne - kažu u RHMZ i dodaju da se od utorka očekuje pretežno sunčano i sve toplije vreme, a krajem naredne sedmice i - veoma toplo.

Marko Čubrilo istakao je da nas tokom vikenda očekuju sveže noći, ali topliji dani, sa maksimumima od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Međutim, oprez se savetuje već u nedelju uveče.

- Vec u toku noći na ponedeljak sa jugozapada se očekuje širenje uticaja novog fronta uz lokalne pljuskove sa grmljavinom i moguće vremenske nepogode. U ponedeljak nestabilno i ponovo malo svežije uz maksimume od 22 do 27 stepeni - najavljuje Čubrilo.

On dodaje da od 28. jula sledi jačanje anticiklona, stabilizacija i umereno otopljenje sa temperaturama od 27 do 33 stepena, dok od 5. avgusta sledi pravi letnji talas gde će živa u termometru ići od 31, pa sve do 38 stepeni Celzijusa. Snaga tog talasa zavisiće od toga da li će se vreo vazduh direktno povlačiti iz severne Afrike.

Da nas u avgustu očekuje ozbiljno otopljenje, potvrdio je i Ivan Ristić, koji se oglasio sa dramatičnom porukom i upozorenjem na letnje žege.

- Izgleda da će se prognoza sa malim zakašnjenjem ostvariti, temperature idu na totalni maksimum! Ko ima neku ideju gde da se pobegne iz Beograda u prvoj dekadi avgusta, neka piše - poručio je Ristić.

(Kurir)