Nesreće

VELIKA TRAGEDIJA: Bračni par iz Srbije poginuo u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj

V.N.

25. 07. 2026. u 08:06

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BRAČNI par iz Srbije stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u četvrtak Bugarskoj, u blizini sela Černiče.

ВЕЛИКА ТРАГЕДИЈА: Брачни пар из Србије погинуо у страшној саобраћајној несрећи у Бугарској

Foto: Novosti

Kako javlja portal Ilindenpres, Srbi su posle udesa sa teškim telesnim povredama prebačeni u bolnicu u Blagoevrgadu, ali je žena (54) izgubila bitku za život u petak. Njen suprug (52) je prebačen u bolnicu u Sofiji, zbog veoma teških povreda, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život, pa je i on preminuo u petak uveče.

Kako pišu bugarski mediji, Srbi su bili u automobilu sa borskim tablicama, koji je učestvovao u lančanom sudaru sa još dva kamiona.

Nesreća se desila na putu E-79, kad je automobil u kojem su bili državljani Srbije udario u jedan, pa zatim i u drugi kamion. Na lice mesta su odmah poslate dve ekipe Hitne pomoći, jedna iz Blagoevgrada, a druga iz Simitlija, a na teren su izašli i vatrogasci.

(Telegraf)

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