ISTORIJSKI ZAHVAT U BEOGRADU: Prvi put u Srbiji izvedena složena operacija mozga deteta s retkom bolešću
U UNIVERZITETSKOJ dečjoj klinici u Tiršovoj prvi put je u Srbiji izvedena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta obolelog od Mojamoja sindroma, retke i ozbiljne hronične progresivne bolesti krvnih sudova mozga koja može da dovede do moždanih udara.
Operacija je urađena pod mentorstvom dr Edvarda Smita, direktora Neurovaskularnog centra Dečje bolnice u Bostonu, jednog od vodećih svetskih centara za lečenje ove bolesti, koji ima najveći broj pacijenata sa Mojjamoja sindromom u Severnoj Americi, a prema nekim podacima u svetu.
Reč je o veoma složenoj operaciji na krvnim sudovima mozga kod dece i takvi zahvati izvode se samo u nekoliko evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija i Švajcarska.
Pedijatrijski neurohirurg dr Bojana Rankov Petrović rekla je da je procedura izvedena tehnikom koja se primenjuje u toj bolnici, uz isti pristup perioperativnom zbrinjavanju pacijenata.
- Operacija je prvi put rađena u našoj zemlji. Urađena je u saradnji sa kolegama iz Dečije bolnice u Bostonu, sa Harvarde koji su osnovali ovu tehniku, pa smo prepisali i učili od njih i na isti način sproveli perioperativni tretman i operativnu proceduru - rekla je Rankov Petrović.
Ona je navela da je operacija protekla bez komplikacija i ocenila da je najvažnije što su u Tiršovoj stvoreni uslovi za lečenje dece sa ovako kompleksnim oboljenjima.
- Omogućeno je da deca mogu da se dijagnostikuju i leče ovde u Srbiji i da ne moraju da odlaze u inostranstvo na lečenje - rekla je Rankov Petrović i istakla značaj timskog pristupa tokom priprema i iste intervencije.
Posebno je zahvalila timu koji je učestvovao u operaciji. Ona je navela da je najvažniji timski pristup celokupnoj perioperativnoj pripremi i opretivnom procesu i istakla učešće neurologa a posebno dr Nikole Ivančevića koji je sa svojim timom davao informacije o stanju deteta.
Prema njenim rečima, Ivančević i njegov tim su pratili intraoperativni EEG i stanje deteta tokom procedure.
Pedijatrijski anesteziolog Ivana Petrov ocenila je da je reč o velikom poduhvatu i navela da je intervencija trajala sedam sati.
- Što se tiče postoperativnog dela, dete je odmah probuđeno i nalazi se na intenzivnom lečenju. Svesno je i komunikativno i nadamo se da će sutra preći na odeljenje na dalje lečenje - rekla je Petrov.
Primarijus dr Ivan Vukašinović objasnio je da je reč o izuzetno složenoj operaciji na krvnim sudovima mozga kod dece, koja se do sada nisu izvodile u Srbiji.
- Do sada su se deca sa ovakvim oboljenjima slala u inostranstvo, najčešće u Švajcarsku, gde se obavljaju ove intervencije - rekao je Vukašinović.
On je naveo da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar u maju inicirao formiranje tima stručnjaka koji bi mogao da izvodi ove operacije u Srbiji.
Nakon toga, dr Rankov Petrović, koja je stekla iskustvo na Harvardu, i tim lekarima posetili su u junu taj centar i formirali tim za izvođenje procedure.
Tokom operacije, profesor sa Harvarde koji se bavi lečenjem dece sa Moiamoia sindromom učestvovao je putem video veze i pratio zahvat.
Vukašinović je istakao da se ovakve operacije izvode samo u nekoliko evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija i Švajcarska, i ocenio da će razvoj ove metode omogućiti da se leče dece iz Srbije i iz regiona.
Mojjamoja sindrom je retka bolest kod koje dolazi do progresivnog sužavanja glavnih arterija mozga i njihovih grana, zbog čega je smanjen dotok krvi u moždano tkivo i povećan rizik od nastanka moždanih udara.
(Tanjug)
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