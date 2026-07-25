PRETE MU SMRĆU ZBOG DUBROVNIKA: Gradonačelnik Mato Franković na meti crnogorske mafije
DUBROVAČKI gradonačelnik Mato Franković danima je pod policijskom zaštitom jer mu preti smrću crnogorska mafija, nezadovoljna što neće biti nove izgradnje stanova i apartmana u starom jezgru grada.
Navodno, pretnje dolaze od "kavačkog" i "škaljarskog" klana, jer je mafija planirala kupovinu novih stanova u Dubrovniku da bi "oprala" kriminalom stečeni novac.
Franković je dobio pretnje sa više telefonskih brojeva registrovanih u Alžiru, a policija je utvrdila i da su postojali planovi da se prvi čovek grada prikaže kao porodični nasilnik i diskvalifikuje se kao političar.
Prema policijskim izveštajima, klanovi crnogorske mafije investirali su novac u nova gradilišta po Dubrovniku, a gradonačelnik želi već na jesen da promeni generalni urbanistički plan po kom bi sva buduća gradilišta bila proglašena zelenom zonom. Tako bi se sprečili planovi mafije da kupuje, a zatim iznajmljuje, stanove u atraktivnim gradskim zonama, gde turisti traže smeštaj gotovo cele godine i gde je obezbeđena dobra zarada.
- Lakše mi je da nabrojim one ljude kojima se nisam zamerio obavljajući dužnost gradonačelnika, nego one kojima sam se zamerio - kaže Franković. - Smanjujemo značajnu vrednost zemljišta u zoni istorijskog jezgra za otprilike između 500 i 700 miliona evra... Policija radi svoj posao, ja svoj, i nastavićemo tako i dalje.
Do sada se gradilo na svakom koraku, a ubuduće bi bilo izbrisano 185 građevinskih zona. Investitori će na taj način izgubiti milione evra, a više neće moći da se izdaju dozvole ni za gradilišta na kojima su već započeti poslovi.
U celu priču se umešala i bezbednosna služba tvrdeći da bi bila ugrožena nacionalna bezbednost ako bi se dopustilo da mafija u Dubrovniku "pere" novac. Franković već godinama uvodi red i na drugim područjima, a za mnoge inicijative gradonačelnik iz HDZ-a ima podršku i iz drugih stranaka.
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