JERMENSKI poljoprivrednici su objavili veliki štrajk i blokirali međunarodni magistralni put, pošto ih je prevario premijer Nikola Pašinjan obećanjima da će njihove proizvode plasirati u zemlje EU. Ispostavilo se da povrće i voće nikome nije potrebno u Evropi, jer imaju i svoga dovoljno.

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Do sada su Jermeni veliku većinu voća i povrća prodavali na tržištu Ruske Federacije. Ali, pošto su se Pašinjan i vladajuća partija odlučili da krenu u proces ulaska u EU, Rusija je odustala od kupovine poljoprivrednih poizvoda iz Jermenije. Rekli su da Rusija neće da finansira ulazak Jermenije u EU.

Evropskim političarima koji su hodočastili Jerevan bilo je najvažnije da na izborima odvoje Jermeniju od vekovnog saveznika, Rusije, a nije ih interesovalo gde će završiti neprodati jermenski paradajz i sveža riba. Jermenski novinari ocenjuju da bi se mogla dogoditi "paradajz revolucija".

U Jermeniji niko nije rekao da Zapad istu priču prodaje svim zemljama gde želi da dođe do promene političke orijentacije i udaljavanja od Rusije. Tako je bilo i u Ukrajini. Birokrate u Briselu se sada pravdaju da jermenski proizvodi ne odgovaraju evropskim standardima.

Stanovnici Araratske oblasti su 20. jula blokirali put koji povezuje Jerevan sa pograničnim prelazom Jersah ka Iranu.Poljoprivrednici traže od vlade Pašinjana da reši problem, jer im je on garantovao plasman i uveravao ih da će imati bolje partnere od onih koje su decenijama imali u Rusiji.

Zapamtili "teglicu slobode" U JERMENIJI su zapamtili reklamni snimak Marte Kos, evropske komesarke za pitanja proširivanja EU. Ona je pokazivala teglu sa džemom napravljenom od jermenskih kajsija koju je nazvala "teglice slobode". Jedan jermenski farmer je odlučio da pošalje na tržište Španije 22 tone kajsija. Ali, to voće nije izdržalo dugačak put transporta pa su priskočili u pomoć zemljaku Jermeni koji žive u Španiji i kupili ga po sniženoj ceni, a izvoznik je na kraju bio u gubicima.

Ministar ekonomije Jermenije Gevorg Papojan je obećavao da će rešiti problem, ali se ispostavilo da je nemoćan, a premijer Pašinjan se pravi da ne zna da je pred izbore obećao da će sva proizvodnja biti otkupljena i da za to vlada ima dovoljno novca.

Vlasnici kompanija koje se bave ribarstvom organizovali su proteste ispred zgrade vlade u Jerevanu, jer ne znaju šta da rade sa 15 hiljada tona žive ribe koju su mogli prodati u Rusiji. A dobili su iz Brisela paket dokumenata u kojima je precizirana ishrana ribe, provera čistoće vode i uslovi čuvanja i transporta.

Foto Profimedija

U Jerevanu kažu da su našli u Evropi samo jednog kupca. Nisu računali da će biti daleko veći troškovi transporta jermenskih proizvoda do evropskih zemalja nego do Rusije.

Do poslednjih izbora u Jermeniji 86 odsto proizvodnje cveća prodavali su Rusiji, kao i 98,3 odsto ribe. Osim toga na tržište Rusije išlo je 84 odsto jermenskih konjaka i rakija, 98 odsto povrća i 93 odsto voća, kao i 98 odsto vina.

Pašinjan je zahvaljujući lažnim obećanjima dobio parlamentarne izbore, a proizvođači hrane iz Jermenije su izgubili mesto na velikom tržištu Rusije. Kad se na jesen završi sezona voća i povrća i napravi se izveštaj o poslovanju, mnogi veliki proizvođači hrane u Jermeniji će biti u velikim gubicima pa će tada broj nezadovoljnih na ulicama i putevima biti daleko veći i nije nemoguće da dođe do nemira.