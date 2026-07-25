VELIKE VESTI ZA GRAĐANE: Vučić saopštio datume isplata, niže cene lekova i ukidanje američkih carina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz Akcionarskog fonda, od po 6.000 dinara, nekima i više, da će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima, a da će od 1. avgusta važiti niže cene lekova.

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On je za RTS rekao da će iz Akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 7.668.000 dinara, ali i da će zakon koji uređuje ovu oblast iz 2007. morati da se menja.

- Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle, da oni imaju to pravo. I sad mi moramo da isplatimo i za umrle ljude u međuvremenu, a njih je 1.300.000, odnosno u skladu sa ostavinskim postupkom, njihovim naslednicima. 18.000 dinara - rekao je Vučić.

On je naveo da taj zakon mora da se promeni kako bi i oni punoletni danas, a koji nisu bili punoletni 2007. godine mogli da dobiju sredstva.

- Dakle, svi dobijaju po 6.000 dinara, a neki će dobiti nešto više od toga. Moramo taj zakon da promenimo. Recimo oni koji su punoletni danas ne bi imali pravo na to, jer po zakonu samo oni koji su bili punoletni do 2007. Zato moramo da promenimo zakon da sva punoletna lica, i oni koji danas imaju 35 godina, mogli su da dobiju - kazao je Vučić.

On je rekao da će pomoć penzionerima iznositi od 35.000 dinara za jednu sa penzijama do 32.000 dinara i 27.500 ili 20.000 za one sa većim penzijama. Dodao je da će istovremeno biti povećana i boračka primanja.

- Za one koji su pod boračkom zaštitom, dakle, oni će primiti više novca. Idemo za sve one koji imaju socijalna primanja u isto vreme - rekao je Vučić.

On je naveo i da će početkom septembra obavestiti građane koliko će biti povećanje penzija i plaćanja u javnom sektoru.

Najavio je i da će narednog utorka primiti zaposlene Apoteka Beograd i razgovarati o njihovim problemima. Naveo je da će od 1. avgusta važiti snižene cene lekova, i da će se primena te odluke rigorozno kontrolisati.

- Bićemo veoma rigorozni po tom pitanju, jer znamo šta smo učinili da se to dogodi. Znamo koliko novca smo mi izdvojili kao država, koliko subvencije dali, verujem da će to da funkcioniše. To je važno zbog dužeg života naših građana, produženja života, ne samo našim penzionerima, već koji primaju terapiju, ali i zbog boljeg kvaliteta novca, odnosno zbog boljeg kvaliteta novca - izjavio je predsednik

On je takođe rekao da Srbija još uvek nema problema sa snabdevanjem gorivom i da ima značajne rezerve, ali da je oformio poseban tim i da će se lično baviti tim pitanjem kako bi se izbegle nestašice i veći problemi.

Vučić je, gostujući na RTS-u, na pitanje da li građani Srbije imaju razloga za zabrinutost kada je reč o ceni i snabdevnosti tržišta naftom,budući da je cena trenutno na oko 100 dolara po barelu i komentar da je susedna Hrvatska ograničila kupovinu na oko 300 litara po transakcijama, rekao je da Srbija mora da razmišlja o tome.

- Hrvatska je ozbiljna zemlja i ima veoma ozbiljno rukovodstvo, i ovo kažem bez imalo ironije - vrlo uspešna zemlja. Moram da razmišljam, i mi moramo da razmišljamo o tome. Situacija je teža nego ikada. Pošto ljudi misle: E, mi se pojavimo na pumpi i to je dovoljno i rešili smo sve probleme - rekao je Vučić.

- Mi smo iz operativnih rezervi dozvolili našim kompanijama da izvuku ogromne količine goriva, 15.000 plus 5.000. tona - dodao je.

On je istakao da se ne sme dozvoliti da nestaje goriva ni na malim pumpama, i da je zbog toga država snizila nivo akcionog udela. Vučić je ocenio da su tri glavni uzrok trenutne neizvesnosti oko snabdevanja naftom.

- Kada je potpisao memorandum između Amerikanaca i Irana, ja sam rekao da nije rešen i da ne verujem da će sukob biti. To je jedan razlog. Drugi razlog jeste angažovanje Huta u Jemenu koje otežava transport Crvenim morem. Treći razlog – besomučno uništavanje ruskih rafinerija. Rusija, kao naftna velesila, mora da uvozi gorivo, ima problema u svim regionima, čak iu Moskovskom i Peterburškom. Nešto manje nego u drugim regionima, ali u svim drugim regionima velike probleme sa snabdevanjem gorivom - ukazao je Vučić.

Istakao je da Srbija i dalje nema takvih problema.

- Mi ih nemamo i dalje, i dalje imamo značajne rezerve, ali sam se formirao poseban tim i lično ću se time baviti da uradim sve, da izbegnemo nestašice i veće probleme. Hoće li biti lako? Neće, ali to je naš posao. Da li sam zabrinut zbog toga? Jesam. Da li svaki čovek treba da bude zabrinut? Ne moraju ljudi da brinu, ima nas dovoljno čiji je to posao da brinemo, ali da li je laka situacija? Naravno da nije - rekao je Vučić.

Sinoć je izjavio i da će od noći u srpskom vremenu američke tarife na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.

- Ono što je dobra vest, to je da od noći, po našem vremenu - tarife za Srbiju su nula odsto. U nekom periodu, svakako, u budućnosti će biti između 10 i 12 odsto, ali za sada i još neko vreme, dok traju naši razgovori, biće nula odsto - rekao je Vučić sinoć gostujući na RTS-u.

On je istakao da nam daje ogromnu priliku i ogromnu šansu. je glavni problem za određene kompanije bio upravo taj da postoje visoke tarife od strane Sjedinjenih Američkih Država uvedene protiv Srbije

- Zato nisam mogao svoje proizvodi da izvoze na američko tržište.Ja sada verujem da će bukvalno biti stotine miliona dolara novih investicija, jer tada sam razgovarao sa gospodinom Šimizuom i sada verujem da ćemo imati priliku da dobijemo nove investicije od onih koji su ovde investirali, a da će biti odličan signal i za druge japanske, korejske, i tako dalje kompanije, i odlična stvar za naše kompanije - rekao je Vučić.

- To su strateški proizvodi i to su Amerikanci uvek radili. Onda su dodatne specijalne tarife od 35 odsto kao odgovor onim zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit u trgovini u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo tu imali različita tumačenja. Mi znamo šta je bila američka roba i imali smo deficit u odnosima sa Amerikom - rekao je Vučić.

On je rekao da su Amerikanci tumačili drugačije.

- Pošto je išlo deo toga preko Holandije, da je to u stvari izvoz iz Evropske unije za Srbiju, a ne iz Sjedinjenih Država, jer su koristili neke holandske kompanije kao posrednike. I u krajnjoj liniji, to je bio razlog zašto su nam uvedene tarife od 35 odsto. Ljudi treba da znaju, to je nama nanelo i donelo nemale probleme, i posebno kod dela stranih kompanija, ali i kod dela domaćih kompanija. Prvi Partizan užički je izvozio mislim, 30 godina svoju opštinu u Sjedinjenim Američkim Državama, i tada se suočava sa ozbiljnim problemima i ozbiljnom konkurencijom - rekao je Vučić.

On je sinoć izjavio da će ukidanje američkih carina Srbiji doneti nove investicije kao i da otvara novu eru u našim odnosima.

Vučić je za RTS naveo da su oko carine analizirane četiri stvari, odnosno da su istrage sprovedene oko četiri stvari.

- Tu smo dugo stajali, kao i sve zemlje Evrope, i Evropska unija je zbog toga kažnjena i stavljena na listu od 10 odsto tarifa. Sve zemlje Evropske unije od sinoć imaju 10 odsto dodatnih tarifa zbog prinudnog rada - rekao je on.

Prema njegovim rečima, drugi razlog su bile nepovoljne trgovinske prakse, gde je Srbija analizirana i skinuta sa liste.

- Treći razlog je bila farmaceutska industrija i visoke cene lekova. Tu posebno mi se čini da Sjedinjene Države ciljaju Nemačku i Švajcarsku iz Evrope, a mi nismo tu. Tačka broj 4 su nepovoljne prakse u digitalnim taksama i porezima, Srbija nije tu, tako da smo po tim pitanjima, za sada čisti, i zato imamo u ovom trenutku nula odsto tarife - rekao je Vučić.

Istakao je da je mnogo srećan zbog ove važne vesti, a da će ona mnogo značiti za zemlju, jer će biti više investicija i ljudi će želeti mnogo više da dođu u daljeg kredita našeg investicionog rejtinga.

- To će za nas značiti, rekao bih, ogromnu priliku da, kada ljudi porede gde će da ulažu novac, da znaju da mogu da ulažu u našu zemlju i da im je to jednostavnije. ja naravno,da će biti dobar signal i američkim investitorima za našu zemlju - istakao je on.

Predsednik je dodao je upravo zbog postojanja visokih tarifa od strane SAD Srbije, mnogi nisu mogli da proizvedu izvoz na američko tržište i veruje da će sada biti stotine miliona dolara novih investicija.

Vučić je naveo da Srbija ima intezivne kontakte sa predstavnicima SAD, zahvalivši se američkom sekretaru Marku Rubiju, zameniku državnog sekretara Donalda Trampa, zameniku državnog sekretara Donalda Trampa. i istakao da je u više navrata prenosio delove njegovih intervjua i pokazivao pažnju prema Srbiji.

On je rekao i da kada je juče u delu medija objavljeno kao mogućnost da će carine biti ukinute, nije verovao da će ljudima toliko da znači.

- Drago mi je i zbog ponosa Srba, drago mi je i zbog dostojanstva našeg naroda i ove zemlje. Nisam verovao da će ljudi toliko da se raduju. I da budem iskren, zbog toga sam srećan. Mi smo svoj posao radili, ali pre svega hvala našim američkim partnerima na poverenju. Kažem, da će se u budućnosti svakako menjati. Nemoguće je da ostane na kraju razgovora, zavisiće od tarifa Verujem da u narednih šest meseci to može da ostane na ovakvom nivou - rekao je Vučić.

Govoreći o tome koliku štetu srpska preduzeća pretrpela u proteklom periodu zbog ovih carina, rekao je da o tome ne može da govori.

- Ako vam kažem da je jedna japanska kompanija planirala 500 miliona dolara da uloži i da zbog ovoga nije želela da uloži. To sam čuo direktno od Tokija, i sad sam siguran da hoće da ulože. Znam da volim ovu zemlju, znam da su zadovoljni svim drugim - rekao je Vučić.

Podsetio je da su mnoge države, poput Švajcarske i Izraela, dobile carine od 12,5 odsto, ističući da bi i takav nivo za Srbiju bio značajno povoljniji u odnosu na prethodnih 35 procenata.

Predsednik Srbije je sinoć izjavio i da prvi put može da kaže da sa optimizmom očekuje kraj razgovora o NIS-u i Srbiji.

- Da konačno odlučimo da Srbija i vode konačno. mogu da kažem, kao dobru vest, da sa optimizmom iščekujem kraj razgovora, u tom trouglu, između Rusa, Mađara i Srba, verujem da možemo da završimo. Mislim da i Amerikanci, koji to sve pomno prate, sada vide kraj svega toga. Verujem da će to da urade, jer mislim da smo blizu konačnog rešenja što se tog pitanja tiče - rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da Srbiji dodatno daje, kako je rekao, veliku snagu u budućnosti i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari.

- To su te dve stvari, ova jedna (ukidanje američkih tarifa na srpsku robu) koja sada izgleda završena i ova druga (NIS izgleda). To bi bila ogromna snaga za Srbiju i verujem da možemo sve u narednih mesec dana da završimo - rekao je Vučić.

Američki OFAC je ranije izdao operativnu licencu NIS-u do 31. julakao i mađarskom MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u takođe do kraja jula.

(Tanjug)

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