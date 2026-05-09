BORANIJA SA TELETINOM: Domaći ručak bez zaprške
Miris sporo kuvane teletine, žutih mahuna i svežeg peršuna vraća u detinjstvo i podseća na pravi domaći ručak. Ovo je jelo koje se lagano krčka, puno je ukusa i povrća, a priprema se bez zaprške — jednostavno, lagano i savršeno za porodični sto.
- 600 gr teletine
- 500 gr žutih mahuna-boranije
- 3 šargarepe
- 1 veća glavica crvenog luka
- 4 srednja krompira
- svež peršun
- 4 kašike pasiranog paradajza
- 1 velika kašika senfa
- so
- biber
- sušena mešavina povrća
- voda
Priprema
Luk i dve šargarepe izrendajte, pa ih dinstajte oko 15 minuta uz neprestano mešanje. Dodajte meso isečeno na kocke i kašiku senfa, pa sve lagano krčkajte oko sat vremena. Dodajte oko 3 dcl vode, a po potrebi i još malo tokom kuvanja. Povremeno promešajte.
Nakon toga u šerpu dodajte boraniju, krompir isečen na kockice i preostalu šargarepu sečenu na kolutiće. Nalijte vode tek toliko da prekrije sve sastojke.
Ostavite da se lagano krčka na srednjoj vatri oko sat vremena. Pred kraj dodajte so, biber, sušenu mešavinu povrća, svež peršun i pasiran paradajz. Kuvajte još desetak minuta i jelo je spremno za serviranje.
Prijatno!
