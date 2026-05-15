KREMASTI NAMAZ OD CVEKEL I TAHINIJA: Savršen spoj zdravlja, boje i ukusa
Ako želite brz, zdrav i osvežavajući namaz koji izgleda podjednako lepo koliko je i ukusan, probajte ovaj kremasti namaz od cvekle i tahinija. Bogat je vitaminima, nežne teksture i idealan za doručak, užinu ili laganu večeru.
- 2 manje kuvane ili pečene cvekle
- 2 kašike tahinija
- sok od pola limuna
- 1 čen belog luka
- 1 kašičica mlevenog kumina
- so i biber po ukusu
- malo vode po potrebi
Priprema:
Cveklu isecite na komade i stavite u blender. Dodajte tahini, limunov sok, beli luk i kumin, pa sve dobro izblendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Po potrebi dodajte malo vode kako biste dobili željenu gustinu. Poslužite uz tostirani hleb, krekere ili sveže povrće.
Prijatno!
