KREMASTI NAMAZ OD CVEKEL I TAHINIJA: Savršen spoj zdravlja, boje i ukusa

Milena Tomasevic

15. 05. 2026. u 07:00

Ako želite brz, zdrav i osvežavajući namaz koji izgleda podjednako lepo koliko je i ukusan, probajte ovaj kremasti namaz od cvekle i tahinija. Bogat je vitaminima, nežne teksture i idealan za doručak, užinu ili laganu večeru.

КРЕМАСТИ НАМАЗ ОД ЦВЕКЕЛ И ТАХИНИЈА: Савршен спој здравља, боје и укуса

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 2 manje kuvane ili pečene cvekle
  • 2 kašike tahinija
  • sok od pola limuna
  • 1 čen belog luka
  • 1 kašičica mlevenog kumina
  • so i biber po ukusu
  • malo vode po potrebi

Priprema:

Cveklu isecite na komade i stavite u blender. Dodajte tahini, limunov sok, beli luk i kumin, pa sve dobro izblendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Po potrebi dodajte malo vode kako biste dobili željenu gustinu. Poslužite uz tostirani hleb, krekere ili sveže povrće.

Prijatno!

