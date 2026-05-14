Tenis

JANIK SINER "ZGROMIO" NOVAKA ĐOKOVIĆA! Istorija na mastersu u Rimu! Svi su mislili da je ovo nemoguće, ali - desilo se

Новости онлине

14. 05. 2026. u 15:02

Novak Đoković je izgubio na početku mastersa u Rimu, a na tom teniskom turniru iz ATP masters serije 1000 danas se desilo nešto što je mislio da se nikada neće dogoditi.

ЈАНИК СИНЕР ЗГРОМИО НОВАКА ЂОКОВИЋА! Историја на мастерсу у Риму! Сви су мислили да је ово немогуће, али - десило се

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Naime, ne samo da se italijanski teniser Janik Siner plasirao u polufinale mastersa u Rimu, nego je oborio čuveni Đokovićev rekord.

Sinerova lekcija Andreju Rubljevu u četvrtfinalu na semaforu se ispisala brojevima  6:2, 6:4 a u istoriji tenisa rečenicom:

"Janik Siner je 14. maja 2026. čak 32. uzastopnom pobedom na masters turnirima oborio dosadašnji rekord Novaka Đokovića".

Čudo nad čudima

Podsetimo, Siner je poslednji poraz na masters turnirima doživeo još u Šangaju prošle godine od Talona Grikspora, a nakon toga je izgubio svega dva seta u 32 meča.


Đoković je do prethodnog rekorda došao tokom 2011. godine, kada je ostvario 31 uzastopni trijumf na mastersima.

Foto: ФОТО: Танјуг/AP Photo/Andrew Medichini)

POGLEDAJ GALERIJU

Šta dalje?

Italijanski teniser će u polufinalu Rima igrati protiv pobednika meča između Danila Medvedeva i Martina Landalusea.
 

U drugom polufinalu sastaju se Lućano Darderi i Kasper Rud.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRAT JE VEZAO ČARŠAF I OBESIO SE O CEV OD RADIJATORA: Voditelj progovorio o najvećoj tragediji - Moj otac ga je maltretirao ceo život

BRAT JE VEZAO ČARŠAF I OBESIO SE O CEV OD RADIJATORA: Voditelj progovorio o najvećoj tragediji - "Moj otac ga je maltretirao ceo život"