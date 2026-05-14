JANIK SINER "ZGROMIO" NOVAKA ĐOKOVIĆA! Istorija na mastersu u Rimu! Svi su mislili da je ovo nemoguće, ali - desilo se
Novak Đoković je izgubio na početku mastersa u Rimu, a na tom teniskom turniru iz ATP masters serije 1000 danas se desilo nešto što je mislio da se nikada neće dogoditi.
Naime, ne samo da se italijanski teniser Janik Siner plasirao u polufinale mastersa u Rimu, nego je oborio čuveni Đokovićev rekord.
Sinerova lekcija Andreju Rubljevu u četvrtfinalu na semaforu se ispisala brojevima 6:2, 6:4 a u istoriji tenisa rečenicom:
"Janik Siner je 14. maja 2026. čak 32. uzastopnom pobedom na masters turnirima oborio dosadašnji rekord Novaka Đokovića".
Čudo nad čudima
Podsetimo, Siner je poslednji poraz na masters turnirima doživeo još u Šangaju prošle godine od Talona Grikspora, a nakon toga je izgubio svega dva seta u 32 meča.
Šta dalje?
Italijanski teniser će u polufinalu Rima igrati protiv pobednika meča između Danila Medvedeva i Martina Landalusea.
U drugom polufinalu sastaju se Lućano Darderi i Kasper Rud.
