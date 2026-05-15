ŠOK PRIZNANJE AMBASADORA SAD: Znali smo za šverc cigareta, Đukanović to pravdao finansiranjem vlade
SJEDINjENE Američke Države su znale za šverc cigareta prema Italiji, Britanci su zbog toga hteli da Milo Đukanović ode s vlasti, ali je on to pravdao kao jedini način da obezbedi finansiranje za crnogorsku Vladu, jer ga je tadašnji lider SRJ Slobodan Milošević “odsekao” od državnog novca.
To je izjavio ambasador SAD u nekadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji Vilijam Montgomeri u opširnom intervjuu povodom predstojećeg obeležavanja Dana nezavisnosti Crne Gore, 21. maja.
Govoreći o bivšem višedecenijskom šefu crnogorske države, Vlade i Demokratske partije socijalista (DPS) i švercu cigareta, Montgomeri kaže da je Milo Đukanović pažljivo pratio kako se menjaju geopolitičke prilike, i na osnovu toga tražio zemlje koje će mu pomoći.
“Očigledno smo znali da je bilo krijumčarenja cigareta... Morali smo da pomognemo u jačanju policije u Crnoj Gori, jer je on (Đukanović) kontrolisao... Morali smo mnogo da pomognemo Đukanoviću”, naveo je Montgomeri.
O svom prijatelsjtvu s ubijenim vlasnikom hrvatskog nedeljnika “Nacional” Ivom Pukanićem, koji je izveštavao o švercu cigareta u koji je, pišu Vijesti, Đukanović navodno bio umešan, Montgomeri je kazao da je Pukaniću izvor informacija, između ostalih, bio biznismen i nekadašnji šef crnogorske trgovinske komisije u Vašingtonu Ratko Knežević.
Montgomeri, između ostalog, tvrdi da je da je upravo Knežević vodio kampanju da ga Zapad podrži kako bi nasledio Đukanovića.
“... Došao je u Zagreb, u Ambasadu SAD, da formalno zatraži našu podršku. Rekao sam ne i zabranio sam mu ulazak u Ambasadu”, kaže, između ostalog, Montgomeri.
(Tanjug)
