MUK U BEOGRADU! Milioni stižu na Marakanu, ali Crvena zvezda ostaje bez jednog od glavnih igrača

Новости онлине

15. 05. 2026. u 06:10

SPREMA se vrelo leto na Marakani! Šampion Srbije će pretrpeti ogromnu rekonstrukciju, kako bi pokušao da ostvari plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Jedan od prvih koji bi mogao da napusti prestonicu Srbije je Nair Tiknizjan koji bi mogao da nastavi karijeru u ruskoj Premijer ligi, pošto je za njegove usluge zainteresovan Zenit iz Sankt Peterburga.

Kako na društvenim mrežama prenosi ruski insajder Ivan Karpov, transfer odličnog beka mogao bi da bude realizovan već u predstojećem letnjem prelaznom roku.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

 

Jermenski reprezentativac ima čvrst ugovor sa crveno-belima koji važi do kraja juna 2028. godine, a njegova trenutna tržišna vrednost procenjuje se na pet miliona evra.

Tokom aktuelne sezone 2025/2026, Tiknizjan je odigrao 24 utakmice u prvenstvu Srbije, uz učinak od pet asistencija i četiri dobijena žuta kartona, a osvojio je duplu krunu u svojoj prvoj sezoni na Marakani.

