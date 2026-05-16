Politika

BOKAN I MRDIĆ ZA "NOVOSTI" O NASILJU BLOKADERA: Namirišu krv pa skupljaju poene - Najgora stvar!

В.Н.

16. 05. 2026. u 07:59

NASILjE blokadera ne prestaje i ko zna koliko će još da traje, poslednje veliko zastrašivanje i haos bio je kod Pravnog fakulteta, što je podiglo veliku prašinu. Povodom ovog događaja za "Novosti" su se oglasili režiser Dragoslav Bokan i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić.

I jedan i drugi slažu se da je Srbiji dosta blokaderskog haosa i novih incidenata, politike koja je rušilačka, kao i "zloupotrebe ljudskog stradanja za obaranje vlasti". 

- Dosta je više blokaderskog nasilja. Svedoci smo novih incidenata u režiji blokadera. Opet su pokušali da napravi haos na ulicama i da se ponovo blokiraju fakulteti. Njihova politika je rušilačka i da se udara po svima koji nisu sa njima - mišljenje je Mrdića. 

On dalje ističe da je to ponašanje bande jer samo "ulične bande misle da imaju pravo da dele pravdu na ulicama". 

- Ulične bande misle da imaju pravo da dele pravdu na ulicama. Nadam se da će da prestane nasilje i teror nad ljudima koji drugačije misle od blokadera, kao i da će da prestane proizvodnja novih laži. Nasilni zgubidani žele da zaustave Srbiju i život naroda. Ne sme se dozvoliti da šaka blokadera zgubidana maltretira narod. Pobediće Srbija - završio je Mrdić.

Koliko su daleko otišli i koja je njihova politika obaranja i osvajanja vlasti, jasno iznosi analitičar Dragoslav Bokan, koji ovo naziva "namirisanom krvlju za skupljanje poena".

- Kada nema spontanosti onda su uvek ista meta isto odstojanje ta nekrofilna zloupotreba ljudskog stradanja u funkciji političke prečice i nekog revolucionarnog metoda da u ime revolta zbog nečijeg stradanja treba prići korak bliže obaranju vlasti i državnom udaru. To je nešto što gledamo tamo već od kraja pretprošle godine i izgleda da će to trajati i dalje. Ta lakoća prizivanja nesreće, to oduševljenje što su dobili nov kvazi-argument u obračunu sa vlašću, način da se ponovo sakupe i objedine namirisavši krv je nešto što je najgora stvar, najgora dimenzija ovih događaja blokaderske ekipe - kaže Bokan. 

On ističe da više nije važno šta je u pitanju već samo krajnji cilj koji je napad na državu, vlast, institucije, policiju i predsednika.

- Bez obzira šta je u pitanju, ako im je to korisno i ako to mogu da iskoriste kao napad na državu, vlast, institucije, policiju, predsednika, onda oni događaj umnožavaju, pojačavaju, stavljaju na svoje medijske megafone, a ako su događaji neupotrebljivi sa te strane, politikantske, onda, kao u slučaju nesrećne studentkinje koja je stradala na Filozofskom fakultetu u Beogradu se sve to zaboravlja i ne čujemo ni jecaje, ni podršku niti se produžava broj minuta stajanja na raskrnicama, sve to otpada ukoliko ne postoji politička upotrebljivost događaja - jasan je Bokan. 

Ipak, on kaže da mi, "oni drugi", koji žele jedinstvo, ne vide sve ove ljude kao trajne protivnike, već trenutne, da tu svakako ima poštenih i dobrih ljudi, ali da je do njihovog srca i uma, koji je pomućen - nemoguće dopreti.

- Koliko je to moralno ili nemoralno, koliko je to ljudski ili neljudski, i gde to vodi našu zemlju, naš narod, to je stvarno kao mahanje crvenom krpom pre očima razdraženog, puno puta već ranjenog bika.

Nažalost, svi mi koji želimo nekakvo jedinstvo u našem narodu i koji pokušavamo da razmišljamo i o našim protivnicima kao trenutnim protivnicima ne kao trajnim neprijateljima, teško možemo da dopremo do njihovog srca i zamračenog uma, čak i kada je reč o privatno dobrim i poštenim ljudima, normalnim ljudima i patriotama, ta vrsta žute mrlje koju neko neprestano pumpa, to je njihova lažna zastava, to je njihov metod kada samo čekaju trenutak kada će taj ekspres lonac naših društvenih nezadovoljstava da proključa i dovede do neke velike nesreće.

Ta nesreća je prirodni ambijent njihovih pokušaja da van izbora, van volje naroda, zasednu na kormilo Srbije i zabiju nas u prvu stenu - kaže Bokan za "Novosti". 

