VUČIĆ O PREGOVORIMA SA MOL-om: Ako se dogovore, pokušaću da zaključim ugovore
PREDSEDNIK Srbije je tokom obilaska gradilišta Ekspo komentarisao i aktuelnu situaciju sa MOL-om.
- Danas u 13 časova je nastavak razgovora, ako oni to dogovore oko Rafinerije onda ću i ja da zaključim to sa njima, naravno ministar i vlada će doneti konačnu odluku - rekao je predsednik.
- Srećan sam što ima mnogo zainteresovanih. Dobro da znamo da ti ljudi imaju dve mijarde, da nam bar ne kukaju da imaju muka sa novcem. Dvojicu smo videli da imaju dve milijarde u evrima i srećan sam zbog toga. Siguran sam da će da ulože novac u Srbiji i ako ne dobiju NIS umesto MOL-a. Dobra je vest da ljudi imaju toliki novac. Nisam ni sanjao - dodao je predsednik na konstataciju da se ime Bogoljuba Karića pominje u toj priči.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OGLASIO SE DIREKTOR MOL-A: Evo šta kaže o kupovini NIS-a
08. 05. 2026. u 14:09
NEMAČKA TO REŠILA OVAKO: Evo šta se dešava sa penzijom nakon smrti penzionera
14. 05. 2026. u 15:57
RUSKI VOJNI STRUČNjAK: Jedan udar "orešnika" i "sarmata" može da uništi čitav NATO u Evropi
KOMBINOVANO lansiranje raketnih sistema „sarmat“ i „orešnik“ sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).
13. 05. 2026. u 12:29
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
11. 05. 2026. u 19:09
Komentari (0)