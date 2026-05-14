VUČIĆ O PREGOVORIMA SA MOL-om: Ako se dogovore, pokušaću da zaključim ugovore

PREDSEDNIK Srbije je tokom obilaska gradilišta Ekspo komentarisao i aktuelnu situaciju sa MOL-om.

- Danas u 13 časova je nastavak razgovora, ako oni to dogovore oko Rafinerije onda ću i ja da zaključim to sa njima, naravno ministar i vlada će doneti konačnu odluku - rekao je predsednik.

- Srećan sam što ima mnogo zainteresovanih. Dobro da znamo da ti ljudi imaju dve mijarde, da nam bar ne kukaju da imaju muka sa novcem. Dvojicu smo videli da imaju dve milijarde u evrima i srećan sam zbog toga. Siguran sam da će da ulože novac u Srbiji i ako ne dobiju NIS umesto MOL-a. Dobra je vest da ljudi imaju toliki novac. Nisam ni sanjao - dodao je predsednik na konstataciju da se ime Bogoljuba Karića pominje u toj priči.