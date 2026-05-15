NIKAD TEŽI TRENUTAK! Novak Đoković u strašnom problemu pred Rolan Garos

Novak Đoković naporno trenira za predstojeći Rolan Garos, koji se održava od 24. maja do 7. juna.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Najnovije fotografije sa terena pokazuju da srpski as, pored rada na taktici, ulaže ogroman trud u fizičku spremu. Poseban akcenat je na desnom ramenu sa kojim je ranije imao ozbiljnih problema, pa je možda i to razlog što najboljeg svih vremena nismo gledali mnogo više ove godine.

Podsećanja radi, Novak ove sezone igra u znatno smanjenom intenzitetu, pa je pre Rima nastupio na samo jednom turniru na šljaci gde je izgubio u Rimu od Hrvata Dina Prizmića.

Mnoge je zanimalo u kakvoj formi će putovati u Pariz, a srpski teniser je sada otkrio deo sa treninga, uz kratak opis:

- Mekan teren, težak rad.

Inače, osim u Rimu, srpski teniser je ove sezone igrao na samo još dva turnira. Na Indijan Velsu je zabeležio dve pobede u tri seta, pre nego što je izgubio u osmini finala od Džeka Drejpera – takođe u tri seta. Na Australijan openu je stigao do finala, pošto je u polufinalu nakon velike borbe savladao Janika Sinera. U borbi za titulu je, uprkos osvojenom prvom setu, izgubio od Karlosa Alkarasa.

Dakle, u pohod na 25. grend slem krenuće sa skorom od sedam pobeda i tri poraza. Prošle godine, Novak je u Rolan Garosu stigao do polufinalu, u kojem je izgubio od Janika Sinera. Turnir u Parizu ove godine na programu je od 24. maja do 7. juna.