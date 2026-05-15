NIKAD TEŽI TRENUTAK! Novak Đoković u strašnom problemu pred Rolan Garos
Novak Đoković naporno trenira za predstojeći Rolan Garos, koji se održava od 24. maja do 7. juna.
Najnovije fotografije sa terena pokazuju da srpski as, pored rada na taktici, ulaže ogroman trud u fizičku spremu. Poseban akcenat je na desnom ramenu sa kojim je ranije imao ozbiljnih problema, pa je možda i to razlog što najboljeg svih vremena nismo gledali mnogo više ove godine.
Podsećanja radi, Novak ove sezone igra u znatno smanjenom intenzitetu, pa je pre Rima nastupio na samo jednom turniru na šljaci gde je izgubio u Rimu od Hrvata Dina Prizmića.
Mnoge je zanimalo u kakvoj formi će putovati u Pariz, a srpski teniser je sada otkrio deo sa treninga, uz kratak opis:
- Mekan teren, težak rad.
Inače, osim u Rimu, srpski teniser je ove sezone igrao na samo još dva turnira. Na Indijan Velsu je zabeležio dve pobede u tri seta, pre nego što je izgubio u osmini finala od Džeka Drejpera – takođe u tri seta. Na Australijan openu je stigao do finala, pošto je u polufinalu nakon velike borbe savladao Janika Sinera. U borbi za titulu je, uprkos osvojenom prvom setu, izgubio od Karlosa Alkarasa.
Dakle, u pohod na 25. grend slem krenuće sa skorom od sedam pobeda i tri poraza. Prošle godine, Novak je u Rolan Garosu stigao do polufinalu, u kojem je izgubio od Janika Sinera. Turnir u Parizu ove godine na programu je od 24. maja do 7. juna.
