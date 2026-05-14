SRBIJA NA NOGAMA! Andrej Stojaković doneo odluku koju niko nije očekivao

Mladi košarkaš Andrej Stojaković je imao odličnu sezonu na koledžu Ilinoj, sa kojim je stigao do finala NCAA lige.

Ono zbog čega već veoma dugo privlači veliku pažnju je odabir reprezentacije, jer mu je otac naš čuveni košarkaš Peđa, a majka mu je iz Grčke.

Jasno je bilo da je Andrej veoma neodlučan po ovom pitanju i mnogo puta je pokazivao privrženost prema obe države, ali je sada otkrio da se odluka može očekivati veoma brzo.

– Sastajem se sa oba tima, uskoro nakon Draft combine-a. Ako me osećaj ne vara – doneću odluku uskoro. Ako bude drugačije, i dalje ću čekati, otkrio je Stojaković.