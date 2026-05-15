TENISKI SVET U NEVERICI! Rafael Nadal otkrio bolnu istinu o Karlosu Alkarazu

15. 05. 2026. u 11:52

Karlos Alkaraz je povređen, i već neko vreme pauzira. Pitanje je kada će se uopšte i vratiti na teren, jer se radi o teškoj povredi.

ТЕНИСКИ СВЕТ У НЕВЕРИЦИ! Рафаел Надал открио болну истину о Карлосу Алкаразу

Photo: José Oliva / Zuma Press / Profimedia

Reč je o tenosinovitisu, odnosno zapaljenju tetive i njene ovojnice u korenu palca, do kojeg je došlo usled ekstremnog opterećenja i ponavljanja pokreta, pa je jasno da Alkaraz neće na teren još nekoliko nedelja.

Onaj koji ga dobro razume je Rafael Nadal, koji je tokom karijere povređivao skoro svaki deo tela, pa može da mu pomogne u oporavku.

- On više nije početnik na turu, zna šta se dešava u ovakvim situacijama. Očigledno da je to veliki udarac, jer se dogodilo u ovo doba godine. Mislim da je teško, ali srećom, to je povreda koja neće biti hronična i on je doneo prave odluke, naglašavajući da je veoma mlad, da ima celu karijeru pred sobom i da se podvrgava neophodnom lečenju. To je nešto što dobro poznajem, jer sam svoj zglob povređivao dva puta, slično onome što je on sada. Razgovarao sam s njim kada se to dogodilo, ali ono o čemu smo razgovarali ostaje među nama - rekao je Nadal za "RNE Deportes".

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

 

Sada ostaje pitanje da li će Alkaraz biti spreman za Vimbldon i da li će povreda ostaviti posledice na njegov način igre.

Nadal se mnogo mučio sa povredama tokom karijere, a u poslednje vreme se trudi da bude tu za Karlitosa i da mu savet kad god je to moguće...

