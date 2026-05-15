"TREBA ODATI PRIZNANJE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
- Polazna tačka je da Zapad , Sjedinjene Države i Evropska unija, moraju biti mnogo stroži prema Aljbinu Kurtiju i kosovskim Albancima, jer mislim da namerno provociraju Srbe tamo. Oni bi zapravo želeli da Aleksandar Vučić i srpska vojska osete potrebu da intervenišu. Voleli bi da se to desi. Zato treba odati priznanje Srbiji što je ostala po strani. Međutim, moramo da izvršimo veći pritisak na Kurtija, jer je srpsko stanovništvo tamo sada malo i smanjuje se. Trebalo bi da radimo više da ga zaštitimo - rekao je Montgomeri.
