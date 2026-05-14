VUČIĆ NA EKSPO GRADILIŠTU: Ušli smo u fazu najbržeg razvoja Srbije - ovo je i istorija i budućnost istovremeno (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Ekspo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru Ekspo projekta u Surčinu više od 3.500 radnika.

Obilazak radova

Predsednik je krenuo u obilazak radova.

- Od septembra treba da primamo goste iz inostranstva, koji će to da pripremaju. A posle da vidimo kako ćemo to da prodamo - kazao je Vučić.

- Stadion će čudesno da izgleda i sve oko stadiona. Napreduju južna i severna tribina. Izgledaće veličanstveno. To nije samo za fudbal, biće najlepši objekat za koncerte u jugoistočnoj Evropi. Imate izlaze dole koje možete da koristite, radili smo po najvišim standardima. Ceo stadion, sva mesta su pokrivena. Gledaoci će da uživaju, da budu u suvom i toplom, da dovedu decu - rekao je predsednik.

- Nikada nemate manje od 3.500 radnika na gradilištu. Na žalost uglavnom su strani radnici. Videli ste kolika je gužva na pristupnim saobraćajnicama, koliko se radi - dodao je Vučić.

- Fantastična je lokacija. Beograd će da se širi na ovu strane. Ne zaboravite da je 2027. godina kada je Ekspo najveći događaj u svetu. Imamo na desetine potvrđenih predsednika država koji će doći - naveo je predsednik.

- Beograd postaje svet. Vidim ja propuštenog i slobodnog vremena poput sinoć, bilo je idealno vreme, ali nam u trećoj smeni nije bilo dovoljno radnika. To svakog dana morate da tražite, izguraćemo - rekao je Vučić.

- Verujem da smo deo srpskih firmi pomogli da opstanu da rade - dodaje predsednik.

- Tresem se od straha hoćemo li ovo da završimo ili nećemo. Verujem u pritisak. I u težak rad, ne verujem u to lako ćemo i lepo ćemo. Ništa u životu nisam uradio lako. Sada vam izgleda lako kad odete u Galeriju. Što niko nije došao da pomogne kad su nosali patke. Bilo je teško, ali smo izgurali uz borbu. Bez tog pritiska ne možete da uradite ništa. Uvek je tako bilo i uvek će tako da bude. Razlika je u posvećenosti, radu i pritisku - navodi Vučić.

- Zamislite dođe 1. decembar, a mi ne možemo da predamo ključeve. Nište nije jednostavno, ali mora da se radi, ovo je toliko veliki projekat. Zamislite dolaze vam zvaničnici, a mi kažemo nema vode ovde, nema grejanja - istakao je Vučić.

Govoreći o parking mestima, predsednik kaže da neće biti dovoljno parking mesta.

- Neće biti dovoljno, jer ćete imati dane kada ćete imati 50.000-60.000 ljudi - rekao je Vučić, dodajući da se vikendom očekuje 120.000 posetilaca.

- Imamo sedam posebnih linija za Ekspo - dodao je ministar Siniša Mali.

Ministar Mali je kazao da je važno da budu stanovi gotovi, jer oni koji učestvuju u organizaciji moraju ranije da dođu.

- Veliki rad sledi kada mi odradimo svoj deo posla do septembra - rekao je.

Vučić je kazao da nije lako opremiti ovolike paviljone.

Mali kaže da građevinski radovi moraju da budu gotovi u septembru.

- U svetu se dešava, velike kompanije kupuju parcele pored i bivaju pored Ekspa - kaže Mali.

- Pogledajte Beograd na vodi, zašto je Alabar toliko uspešan, kreirao je prvo život, a onda nastavio da gradi spavaonice. Morate da pokažete brigu o ljudima - kazao je predsednik.

- Tek nam dolaze tematski parkovi, ja sam nedavno razgovarao sa ljudima iz Nemačke. Ljudi će biti oduševljeni. Ovo će biti čudesno mesto, do kog se lako i brzo dolazi. Ovo je i istorija i budućnost istovremeno, zahvaljujući našim ljudima i svakodnevnom pritisku, bez toga nema ništa. Nema nikada dovoljno rada bez pritiska. Pritisak je podrazumevajući. Nema rezultata bez pritiska. Moraš da uradiš veće stvari nego što ljudi od vas očekuju - naveo je predsednik.

Ministar Mali je kazao da će poslovni forumi, takođe, biti važna stvar.

Predsednik je istakao da će biti bezbroj problema sa strujom, sa visokim i niskim naponom.

- Stadion će čudesno da izgleda, biće jedan od najlepših u Evropi. Verujem da će to biti nova energija za neke mlade da mogu da napreduju i takmiče se. Imali ste priliku i sinoć, uz sve probleme, da vidite jedan veličanstven stadion. Za dve godine ovde ćemo da gledamo finale Lige Evrope, Beograd ponovo centar Evrope. Ja i dana neretko odem sa Vukanom na stadion. Juče mi je mali sin bio u Loznici, išao je bez tate na utakmicu - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da naš paviljon čudesno izgleda.

- Mi kada smo pravili Er Srbiju, sećate koliko su nas napadali kako će to da bude neuspešno. Er Srbija najbolja kompanija u regionu posle 12 godina postojanja - naveo je.

- U narednim decenijama možemo da zarađujemo - kazao je Vučić.

- Za koliko ćemo da prodajemo stanove - upitao je Vučić, na šta je Mali odgovorio: "Zavisi od analize".

- Mislim da treba da damo po povoljnim uslovima ljudima koji daju doprinos društvu. Moja je ideja svojevremeno bila oko mecicinskih sestara, ali da ne prejudiciramo, imaju ljudi koji će da odlučuju o tome - rekao je predsednik.

- Ne zaboravite da gradimo i Prirodnjački muzej, akvarijum, Muzej istorije Srbije - kazao je Vučić.

- Važno je da se sve ove političke trzavice do tada završe - istakao je.

- Iako to ne umem da pokažem, veoma sam srećan što smo ovde. Mi ćemo tek kada nam dođu strani izvođači, oni dovode svoje radnike i operativu, možete misliti koliko će tehnički problema da bude. Ponosan i na nacionalni paviljon, što će da bude kruna Ekspa. Mi smo zagrizli udicu i rešeni da istrajemo do kraja. Ušli smo u fazu najbržeg razvoja Srbije u istoriji. Mnogo sam srećan jer ovo predstavlja istoriju i znači budućnost. Još mnogo truda i rada i pritiska. Presrećan zbog ovoga. Da narod vidi da možemo da se poredimo sa najuspešnijim zemljama, samo kada zasučemo rukave - kazao je Vučić.

- Mi mislimo da ovo mesto napravimo kultnim. Mislim da će biti potrebne hiljade soba da primimo ljude. Ovde ćemo da imamo različite tematske parkove - dodao je.

Pitanja novinara

O Crnoj Gori

O položaju Srba u Crnoj Gori i obeležavanju 20 godina otcepljenja Crne Gore, Vučić kaže:

- Samo želim da građani Srbije znaju jednu stvar, da oni tako glamurozno i sa takvom radošću proslavljaju otcepljenje od nas, od Srbije. Dalje nemam šta da dodam po tom pitanju. Mnogo toga bih imao da kažem o nesposobnosti našeg rukovodstva iz tog perioda, ali oni su napravili takav izbor. Vidim da su mnogo srećni što su otišli od Srba i Srbije. Želim im uspeh i sreću. Čudno je da Srbi nemaju pravo da koriste srpski jezik kao službeni, iako je dominantan. Ali koliko je čudno, nije ni čudno, nije ni iznenađenje. Siguran sam da najveći deo Srba želi najbliže odnose sa Srbijom, a ove druge mogli ste da čujete i juče kako su pravdali NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, sve uvijeno, ukukuljeno, zamumuljeno i ne znam ni ja kako. Neka nastave oni svoj posao, svu sreću ovog sveta im želim. Srbija da ide napred i pravi velike podvige i rezultate. Inače, dobio sam poziv da učestvujem u glamuroznoj proslavi otcepljenja od moje Srbije. Naravno, u tome neću učestvovati. Srbiju volim najviše na svetu i da slavim tako nešto bilo bi me sramota i pljunuo bih sebe i svoj narod u lice. A oni neka slave šta god hoće.

O kost benefit analizama

Odgovarajući na pitanja novinara da li postoji kost benefit analiza za Ekspo, rekao je da postoji i da bez nje ne može od Međunarodne organizacije za izložbe da se dobije organizacija te manifestacije.

- Nema kost benefit analize koja je dobra kada gradite klinički centar, nema je kada gradite bilo koji stadion. Nema je kada država gradi bilo šta, zato što je sve bacanje novca u bunar, ali je deo povećanja životnog standarda građana. Klinički centar, isplati li nam se? Nikada. Bačene pare, neko bi rekao. Nije bačeno. To je da bi naša deca i naši stariji imali najlepše bolnice, kao spejs šatl izgleda, izgleda bolje od najboljih bolnica u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji i bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji. Ne možete sve da posmatrate kroz kost benefit analize. Slično pitanje ste mi postavljali kod Er Srbije. Evo sada učestvuju Srbi sa sto - posto. Možemo i napravićemo Ekspo, koji će da bude uz Astanu najbolji. Vaša plata je ovako ili onako veća zahvaljujući ovome, bez obzira što radite u privatnoj kompaniji, jer ne bi bilo moguće da se stvori takav ambijent da možete da dobijete veću platu. Veće su penzije zahvaljujući ovome. To ljudi moraju da znaju. Ovde u svakom trenutku radi 1.500 do 2.000 građana Srbije, ovde je najveže gradilište u jugoistočnoj Evropi. Ovim se kreira posao. Na dan kada sam postao premijer 79 odsto je bila stopa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Imamo ogromna ulaganja u bolnice, u puteve, u pruge, u sve i nećemo preći nivo zaduženosti od 45 odsto. Neću da Ekspo bude samo Beograd, a da nam ostatak Srbije ne napreduje. Hoću da to ljudi vide u celoj Srbiji, benefite od toga. Zato su investicije od velikog značaja. Gradimo stanove, mi ćemo te stanove da prodamo. Ja sam za to da budu 1.600, 1.700, 1.800 evra. Pre neki dan je bilo 50.000-60.000 ljudi na promenadi. Ovo je velegrad, metropla, sve će da sija i šljašti. Nastavićemo da se borimo - kazao je.

O NIS-u

Predsednik je izjavio da se danas u 13 časova nastavljaju razgovori sa MOL-om o NIS-u.

- Ako oni uspeju da dogovore tu stvar oko Rafinerija, onda ću ja da probam da zaključim razgovore sa njima, a onda ministartsvo i vlada donose konačnu odluku - rekao je Vučić.

O pominjanju Bogoljuba Karića kao novog imena vezano za NIS, predsednik kaže:

- Srećan sam što ima mnogo zainteresovanih, dobro je da znamo da ti ljudi imaju 2. milijarde, bar da nam ne kukaju da imaju problema finansijskih i da imaju muka sa novcem. Bar smo dvojicu videli da imaju 2 milijarde u evrima i veoma sam srećan zbog toga. Siguran sam da će da ulažu veliki novac u budućnosti u Srbiju, čak iako ne dobiju NIS, umesto MOL-a. Dobra je vest da ljudi imaju toliki novac, nisam ni sanjao.

O borbi protiv bahatih funkcionera

Na pitanje kada počinje borba protiv bahatih funkcionera, koju je najavio, Vučić kaže:

- Vi ste me sada porazili u potpunosti, jer ako ljudi ne osećaju, i kroz mnogo smena koje obavljamo na dnevnom nivou, da se ta borba protiva arogancije i bahatosti vlasti vodi, znači da nisam uspeo i da ću morati još snažnije i jače da je vodim i njoj nikada ne sme da dođe kraj. Uskoro ću da objavim kako da dođete i kako da mi pošalju svi građani informcije i preko kog portala i kojih društvenih mreža o ljudima koji se bahato ponašaju, a iz različitih su delova vlasti, od direktora, upravnika, ministara, pomoćnika, zamenika, sekretara i svih ostalih. To je jedna opaka bolest i protiv nje ćemo se boriti svim sredstvima i na sve moguće dozvoljene i zakonite načine.

O izborima

O navodima da je u luz-luz poziciji, što se tiče izbora, predsednik kaže:

- Svako od nas ima svoje snove, ja sanjam lepu, uspešnu Srbiju, zadovoljnih građana, oni sanjaju mene bez glave, sina kojeg mi tuširaju osiromašenim uranijumom. Ja prihvatam to da sam u luz-luz poziciji, a da su oni u vin-vin poziciji. Čestitam im unapred. Jedna sitnica u međuvremenu mora da se dogodi, da bih potvrdio te čestitke, a to su izbori. Iako narod to bude isto rekao na izborima, ja ću još jednom da im čestitam. Samo ta sitnica, ništa više.

