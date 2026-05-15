UHAPŠEN VESELIN MILIĆ: Načelnik beogradske policije priveden zbog nestanka Aleksandra Neškovića

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom Aleksandra Nešovića Baje (52) 12. maja 2026. godine. U pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47).