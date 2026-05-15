Hapšenja i istraga

UHAPŠEN VESELIN MILIĆ: Načelnik beogradske policije priveden zbog nestanka Aleksandra Neškovića

Slađana Matić

15. 05. 2026. u 11:12

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja nestao Aleksandar Nešković, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića

Miliću je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.

DONELA PIŠTOLJ SA KOJIM JE PUCANO NA BAJU? Među uhapšenima zbog nestanka Aleksandra Nešovića i supruga bivšeg policajca
U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja, 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjičenog S.V.

14. 05. 2026. u 22:34

POLICIJSKA AKCIJA SE NASTAVLJA: Uhapšena i tri policajca koja se dovode u vezu sa nestankom Aleksandra Nešovića Baje
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom Aleksandra Nešovića Baje (52) 12. maja 2026. godine. U pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47).

14. 05. 2026. u 21:58

