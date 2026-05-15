UHAPŠEN VESELIN MILIĆ: Načelnik beogradske policije priveden zbog nestanka Aleksandra Neškovića
U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja nestao Aleksandar Nešković, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića
Miliću je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.
