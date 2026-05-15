KARMA JE ČUDO! Bastijan Švajnštajger prevario Anu Ivanović sa ovom ženom, a sada ga je zadesio pravi pakao

DOK Ani Ivanović cvetaju ruže, njen bivši suprug Bastijan Švajnštajger se totalno raspada.

Foto: JC Olivera/Getty images/Profimedia

Naime, Srpkinja je pronašla novu ljubav, biznismena kome ne otkriva ime, a Nemac je ostao bez devojke sa kojom je prevario proslavljenu teniserku.

Podsećanja radi, glavna tema svih svetskih medija prošle godine bio je krah braka između nekadašnje srpske teniserke Ane Ivanović (37) i njenog dotadašnjeg supruga, inače proslavljenog fudbalera Mančester junajteda, minhenskog Bajerna i Čikago Fajera Bastijana Švajnštajger. Do razvoda je došlo zbog, kako se tada navodilo, nepomirljivih razlika, a tokom proteklih meseci vodila se i velika borba oko podele imovine, kao i starateljstva nad njihovo troje dece.

Podsetimo, Bastijan je tada uslikan na Majorki sa izvesnom Silvom, majkom dvoje dece koja je u tom trenutku još bila u braku sa pripadnikom ugledne umetničke porodice. Ipak, čini se da je sada došao kraj i toj vezi, pošto je upravo Bugarka odlučila da ga napusti jer ne provode dovoljno vremena zajedno niti žive zajedno.

- Bastijan više nije u vezi za Silvom. Iako ga je ta švaleracija koštala braka sa Anom, on je na sve načine pokušao da udovolji Silvi i da joj ispuni sve želje, ali je pre dva meseca toj ljubavi došao kraj. Razloga je više, ali je glavni bio taj jer je Švajni više vremena provodio u Minhenu i po svetu nego na Palmi, gde je ona živela i gde im je i bilo tajno ljubavno gnezdo. Njoj je to počelo jako da smeta i da mu opasno zamera, pa su i svađe postale sve češće i žešće. Iako je on njoj u jednom trenutku ponudio da dođe kod njega u Nemačku, ona za to nije htela ni da čuje - kaže izvor blizak sada već bivšem paru za "Kurir" i dodaje:

- Najpre zbog toga što joj deca na Palmi idu u školu, ali i zato što joj odgovara klima na ovom ostrvu i nikako ne želi da ide odatle. Kad je shvatila da on ne odustaje od te svoje ideje, odlučila je da prekine vezu. Bastijan se baš razočarao, ali nije hteo da se predomisli. Otad više nije odlazio tamo, a vreme provodi sam u Minhenu, odakle redovno objavljuje fotke i na Instagramu. On se nada da će se u nekom trenutku pomiriti sa Silvom, ali od toga zasad nema ništa.

Prema rečima izvora dobro upućenog u čitavu situaciju, Bastijan je očajan i pokušava na sve načine da obnovi odnos, ali od toga, po svemu sudeći, neće biti ništa.

- Planira uskoro da opet ode na Palmu i popriča s njom, ali trenutno nemaju kontakt. Karma vraća samo tako. Učinio je mnoga toga lošeg Ani, koja je zbog njega patila, pa je on sad sam i ostavljen. Za razliku od njega, Ana je srećna i ispunjena na svim poljima, pa i u ljubavi - zaključio je pomenuti izvor.

