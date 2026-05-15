MAĐAR PRELOMIO: Ukida Orbanovo vanredno stanje - "Posle 6 godina vraćamo se normalnosti"
VANREDNO stanje u Mađarskoj, uvedeno 2020. godine zbog pandemije koronavirusa, a kasnije produženo 2022. godine zbog rata između Rusije i Ukrajine, završeno je posle šest godina.
Prema podacima dostupnim u nacionalnoj pravnoj bazi podataka na internetu, u protekle četiri godine izdato je više od 170 vladinih dekreta kojima se navodi vanredno stanje proglašeno zbog "oružanog sukoba i humanitarne katastrofe na teritoriji Ukrajine".
Bivši premijer Viktor Orban objavio je 24. maja 2022. godine da će vlada proglasiti vanredno stanje od ponoći zbog rata između Rusije i Ukrajine koji je izbio 24. februara 2022. godine. Od tada je parlament više puta ovlastio vladu da produži vanredno stanje, a poslednji put u jesen 2025. godine, produživši ga za 180 dana, do 13. maja 2026. godine.
Nakon izbora 12. aprila na kojima je pobedila Tisa, predsednik te stranke stranke Peter Mađar, najavio je ukidanje vanrednog stanja. Parlament je na konstitutivnoj sednici 9. maja usvojio zakon kojim se vanredne uredbe uključuju u običan zakon.
Mađar je poručio da se zemlja "vraća normalnosti".
Između ostalih mera, zakon zadržava do 30. novembra odredbu kojom se poljoprivrednicima pogođenim štetom od mraza ili suše, kao i uzgajivačima svinja, omogućava da iskoriste privremeni moratorijum na plaćanje svojih ugovora o kreditu. Poljoprivrednici pogođeni posledicama bolesti slinavke i šapa mogu dobiti moratorijum na plaćanje svojih ugovora o kreditu do 30. juna 2027. godine.
(Blic)
