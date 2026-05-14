DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU! Ovaj čovek je upravo počistio sve legende Crvene zvezde!

14. 05. 2026. u 06:53

POSLE velike drame i penal serije fudbaleri Crvene zvezde su osvojili Kup Srbije i na taj način zaokružili još jednu izuzetno uspešnu sezonu.

ДЕЛИЈЕ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Овај човек је управо почистио све легенде Црвене звезде!

FOTO: N. Skenderija

- Kapiten našeg kluba Mirko Ivanić je osvojio 14. trofej u crveno-belom dresu i postao najtrofejniji igrač u istoriji našeg kluba. Vezni fudbaler naše ekipe je prestigao nekadašnjeg levog beka Crvene zvezde Milana Rodića koji se može pohvaliti sa 13 trofeja. Do pomenutog dostignuća Ivanić je stigao nakon osvajanja osme šampionske titule i šestog trofeja Kupa Srbije, uz šest duplih kruna", objavila je Zvezda posle meča.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

 

Od dolaska u Crvenu zvezdu 2019. godine, Ivanić je postao jedan od najvažnijih igrača generacije koja je obeležila noviju istoriju kluba. U crveno-belom dresu odigrao je 335 utakmica i postigao preko 107 golova, uz brojne asistencije i odlučujuće nastupe u najvažnijim mečevima.

Ovim uspehom Mirko Ivanić je dodatno učvrstio svoj status među legendama Crvene zvezde i ispisao novu stranicu u klupskoj istoriji kao najtrofejniji igrač svih vremena.

"SRBIN OTIŠAO DA ŽIVI U ŠUMI - I TO U ŠATORU: "Neću ga napustiti makar sutra umro - neću više sa ološem i umobolnicima"

"NEMA nikakvog stresa, nema nikakvih umobolnika i ološa (ni od srodnika ni od tuđina) da maltretiraju, uznemiravaju i kvare dobro raspoloženje svojim ludilom, nikog da mi pametuje neke gluposti, nema svakodnevnih dugotrajnih i mučnih poslova niti gomile raznih obaveza i rastrzanosti, nema smrada izduvnih gasova vozila i dima od loženja iz kuća, nema saobraćajne gužve i opasnosti, nema zbrke i buke."

13. 05. 2026. u 18:08

