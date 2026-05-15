HRVATI SAHRANILI SRBINA! Novak Đoković ovo nikako nije očekivao

Iako je prošlo nekoliko godina od povlačenja Rodžera Federera i Rafaela Nadala, rivalstvo "velike trojke" i dalje fascinira teniski svet.

Novak Đoković, Federer i Nadal obeležili su epohu, pa su i danas glavna inspiracija dečacima koji tek počinju da treniraju.

Mladi hrvatski teniseri nedavno su odgovarali na pitanje ko su im uzori. Izbor je donekle iznenadio javnost.

Samo jedan igrač je imenovao Đokovića, dok su dvojica bez oklevanja izabrala Federera i njegov elegantni stil igre.

Ovakvi odgovori potvrđuju da uticaj legendarne trojke ne bledi.

Iako svetskim tenisom sada dominiraju Janik Siner i Karlos Alkaraz, priče o idolima i njihovim istorijskim bitkama ostaće još dugo u centru pažnje.





