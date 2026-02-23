POSNA PITA SA JABUKAMA: Recept za mirisnu pitu

Ova posna pita sa jabukama je sočna, puna oraha i prirodnih aroma, a priprema je jednostavna i bez mnogo truda. Savršena je uz šolju čaja ili kafe, a još je ukusnija kada odstoji dan ili dva.

FOTO: Novosti





1 kg očišćenih i narendanih kiselijih jabuka

150 gr šećera

100 gr seckanih oraha

1 kašika soka od limuna

1 kašičica cimeta

1 kašičica đumbira u prahu

1 kesica vanilin šećera

Za nadev:

Za testo:

200 ml ulja

200 ml soka od pomorandže

2 kašike rendane pomorandžine korice

200 gr šećera

500 gr brašna

1 kesica praška za pecivo (10 g)

Priprema



Jabuke oljuštite, narendajte i dobro iscedite. U isceđene jabuke dodajte limunov sok, šećer, vanilin šećer, orahe i začine. Ostavite sa strane.

U činiji pomešajte ulje, sok od pomorandže i šećer. Mešajte dok se šećer potpuno ne istopi.

Dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i rendanom pomorandžinom koricom. Sjedinite varjačom ili kašikom. Testo se ne mesi rukama jer je lepljivo.

Pleh (26–28 cm) obložiti papirom za pečenje. U njega rasporedite malo više od polovine testa. Kašikom ga utapkajte i ravnomerno razvucite. Po potrebi kašiku pokvasite vodom. Blago podignite testo uz ivice pleha. Preko testa ravnomerno rasporedite pripremljeni nadev od jabuka.

Preostalo testo nanosite u manjim gomilicama preko nadeva. Navlaženim rukama ga blago utapkajte da se lepo rasporedi.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40 minuta. Ostavite da se prohladi, pospite šećerom u prahu, isecite i poslužite.

Prijatno!