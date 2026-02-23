POSNA PITA SA JABUKAMA: Recept za mirisnu pitu
Ova posna pita sa jabukama je sočna, puna oraha i prirodnih aroma, a priprema je jednostavna i bez mnogo truda. Savršena je uz šolju čaja ili kafe, a još je ukusnija kada odstoji dan ili dva.
Za nadev:
- 1 kg očišćenih i narendanih kiselijih jabuka
- 150 gr šećera
- 100 gr seckanih oraha
- 1 kašika soka od limuna
- 1 kašičica cimeta
- 1 kašičica đumbira u prahu
- 1 kesica vanilin šećera
Za testo:
- 200 ml ulja
- 200 ml soka od pomorandže
- 2 kašike rendane pomorandžine korice
- 200 gr šećera
- 500 gr brašna
- 1 kesica praška za pecivo (10 g)
Priprema
Jabuke oljuštite, narendajte i dobro iscedite. U isceđene jabuke dodajte limunov sok, šećer, vanilin šećer, orahe i začine. Ostavite sa strane.
U činiji pomešajte ulje, sok od pomorandže i šećer. Mešajte dok se šećer potpuno ne istopi.
Dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i rendanom pomorandžinom koricom. Sjedinite varjačom ili kašikom. Testo se ne mesi rukama jer je lepljivo.
Pleh (26–28 cm) obložiti papirom za pečenje. U njega rasporedite malo više od polovine testa. Kašikom ga utapkajte i ravnomerno razvucite. Po potrebi kašiku pokvasite vodom. Blago podignite testo uz ivice pleha. Preko testa ravnomerno rasporedite pripremljeni nadev od jabuka.
Preostalo testo nanosite u manjim gomilicama preko nadeva. Navlaženim rukama ga blago utapkajte da se lepo rasporedi.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40 minuta. Ostavite da se prohladi, pospite šećerom u prahu, isecite i poslužite.
Prijatno!
