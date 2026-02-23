SKANDAL! Srpska zastava izbačena sa meča Nikole Jokića (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su na gostovanju od ekipe Golden Stejt Voriorsa u neizvesnom susretu koji je doneo novu magičnu partiju Nikole Jokića.
Iako je srpski centar upisao tripl-dabl od 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija u trećoj četvrtini, Denver je na kraju izgubio 128:117.
Međutim, senku na trijumf Voriorsa je bacio potez organizatora meča da tokom istoh iz dvorane izbace dvoje srpskih navijača sa zastavom.
Naime, kamere su u jednom trenutku prikazale devojku i momka kako su razvili srpsku zastavu na tribini, a zatim i kako im užurbano prilazi obezbeđenje i pokazuje da napuste tribinu sa sve zastavom.
Još uvek nije poznato šta se desilo, ali po kadru se ne bi reklo da se radi o huliganima.
