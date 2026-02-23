Košarka

SKANDAL! Srpska zastava izbačena sa meča Nikole Jokića (VIDEO)

Новости онлине

23. 02. 2026. u 07:03

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su na gostovanju od ekipe Golden Stejt Voriorsa u neizvesnom susretu koji je doneo novu magičnu partiju Nikole Jokića.

СКАНДАЛ! Српска застава избачена са меча Николе Јокића (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Iako je srpski centar upisao tripl-dabl od 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija u trećoj četvrtini, Denver je na kraju izgubio 128:117.

Međutim, senku na trijumf Voriorsa je bacio potez organizatora meča da tokom istoh iz dvorane izbace dvoje srpskih navijača sa zastavom. 

Naime, kamere su u jednom trenutku prikazale devojku i momka kako su razvili srpsku zastavu na tribini, a zatim i kako im užurbano prilazi obezbeđenje i pokazuje da napuste tribinu sa sve zastavom.

Još uvek nije poznato šta se desilo, ali po kadru se ne bi reklo da se radi o huliganima. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PLAČ KOJI ČUJEŠ NIJE TUGA Ovo je pesma koju je Radovan Karadžić iz zatvora napisao svojoj supruzi LJiljani: LJubljena moja, sve je isto

"PLAČ KOJI ČUJEŠ NIJE TUGA" Ovo je pesma koju je Radovan Karadžić iz zatvora napisao svojoj supruzi Ljiljani: Ljubljena moja, sve je isto