GUSTA, KREMASTA I IZVANREDNO UKUSNA: Praziluk čorba
KO bi rekao da se krompir, praziluk i egzotični šafran tako dobro slažu? Probajte ovu neobičnu čorbu i uverite se i sami!
Potrebno je:
2 krompira, 800 g praziluka, l supe od povrća, 20 g maslaca, 3 kašike maslinovog ulja, 0,1 g šafrana u prahu, so, biber, 4 kriške hleba
Priprema:
Očistite i dobro operite praziluk, pa ga isecite na tanke kolutove. Operite i oljuštite krompir i isecite ga na kockice. Zagrejte ulje i maslac, dodajte krompir i praziluk i prodinstajte sve zajedno. Dodajte vruću supu od povrća, šafran koji ste prethodno „otopili“ u kašiki tople vode, posolite i kuvajte poklopljeno 20 minuta. Kad je povrće kuvano, izmiksajte sve zajedno u blenderu. Posolite i pobiberite po ukusu. Prepecite hleb pa ga isecite na sitne kocke. Poslužite čorbu odmah, posutu kockicama prepečenog hleba.
