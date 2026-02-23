GUSTA, KREMASTA I IZVANREDNO UKUSNA: Praziluk čorba

KO bi rekao da se krompir, praziluk i egzotični šafran tako dobro slažu? Probajte ovu neobičnu čorbu i uverite se i sami!

Foto: Novosti/AI

Potrebno je:

2 krompira, 800 g praziluka, l supe od povrća, 20 g maslaca, 3 kašike maslinovog ulja, 0,1 g šafrana u prahu, so, biber, 4 kriške hleba

Priprema:

Očistite i dobro operite praziluk, pa ga isecite na tanke kolutove. Operite i oljuštite krompir i isecite ga na kockice. Zagrejte ulje i maslac, dodajte krompir i praziluk i prodinstajte sve zajedno. Dodajte vruću supu od povrća, šafran koji ste prethodno „otopili“ u kašiki tople vode, posolite i kuvajte poklopljeno 20 minuta. Kad je povrće kuvano, izmiksajte sve zajedno u blenderu. Posolite i pobiberite po ukusu. Prepecite hleb pa ga isecite na sitne kocke. Poslužite čorbu odmah, posutu kockicama prepečenog hleba.