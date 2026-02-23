OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ponedeljak
19.00 Gais - Landskrona GG (1,88)
20.00 Lester U21 - Mančester J. U21 GG (1,31)
Ukupna kvota: 3,62
Bonus par
22.00 Kukuta Deportivo - Deportes Tolima GG (2,00)
Ukupna kvota sa bonus parom: 7,24
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
23. 02. 2026. u 06:18
SLEDEĆE GODINE BEZ DERBIJA SEVERNOG LONDONA? Šta ako Totenhem ispadne u istoj sezoni u kojoj Arsenal osvoji titulu?
22. 02. 2026. u 06:30 >> 02:41
BIĆE GOLOVA U VEČITOM DERBIJU: Zvezda je na pragu još jednog rekorda, Paerizan se nada povratku na prvo mesto
22. 02. 2026. u 06:15 >> 09:59
ŠTA ĆE ZAPAD SADA REĆI? Nimalo naivni Rusi masovno došli u Beograd (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - vezane su i za Beograd, Srbiju.
22. 02. 2026. u 12:25
SRBIJA RASPAMETILA RUSIJU! Najnoviji potez Srbije završio na naslovnim stranama u Rusiji! Bratska podrška kad je najteže!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu zvanom "Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026", i to zbog sve ružnijih dešavanja vezanim za Paraolimpijske igre koje na istom mestu slede.
21. 02. 2026. u 20:00
"PODLACI! APSOLUTNI NITKOVI!" Rusi u šoku, ovo uopšte nisu očekivali posle dobrih vesti!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu u trenutku kada Rusi sumiraju pomešane utiske o spektaklu - a Zimske olimpijske igre Milano - Kortina 2026 se polako privode kraju.
21. 02. 2026. u 17:00
