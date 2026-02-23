Košarka

JOKIĆ OPET RASPAMETIO AMERE: Srbin odigrao brutalnu partiju, ali je Denver izgubio od Golden Stejta (VIDEO)

Časlav Vuković

23. 02. 2026. u 00:12

NIKOLA Jokić odigrao je još jednu maestralnu partiju, ali to nije bilo dovoljno Denver nagetsima da pobede Golden Stejt. Voriorsi su trijumfovali sa 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16) i tako prekinuli seriju od dva poraza.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski košarkaš je još jednom raspametio Amere. On je zabeležio novi nerevatan tripl-dabl od 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija.

Sporo je poenterski ušao u utakmicu centar tima iz Kolorada. Rival je to iskoristio i posle prve četvrtine je imao prednost od 12 razlike - 39:27. 

Ipak, kako je Jokić počeo da pogađa tako je razlika "ratnika" počela da se smanjuje, pa se na otišlo sa +9 za tim Stiva Kera - 76:67.

Na krilima neverovatnog Srbina, Denver je odigrao nestvarnu treću četvrtinu (19:34) i uspeo je sa šest poena razlike da uđe u poslednji kvartal - 95:101.

Očekivalo se da će se sjajna igra preneti i na četvrti kvartal i da će izabranici Dejvida Adelmana otići na još ubedljiviju prednost i na taj način rešiti duel. Ipak, desilo se sve suprotno od toga.

FOTO: Tanjug/AP

Golden Stejt je razbio rivala, Nagetsi nisu ličini na sebe, delovali su pogubljeno i nisu imali odgovor na ono što je protivnik radio. Tim iz San Franciska je poslednju četvrtinu dobio sa 33:16.

Denveru da ostvari pobedu nije pomoglo ni to što Voriorsi nisu mogli da računaju na glave uzdanice - Stefa Karija, Kristapsa Porzingisa i Drejmonda Grina.

Kod pobednika najbolji je bio Mozes Mudi sa 23 poena, pratio ga je Al Horford sa 20. Na drugoj strani osim Jokića istakao se Džamal Marej sa 21 poenom.

Denver je i dalje treći na Zapadu sa učinkom 36-22, dok je tim Stiva Kera na osmoj poziciji sa 30-27.

