NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Ponedeljak 18.00 Fenerbahče - Kasimpaša 1&2-6 (1.55)



21.00 Everton - Mančester junajted NG (2.25) 18.30 Fiorentina - Piza |0-1&||0-3 (1.57)21.00 Everton - Mančester junajted NG (2.25) Ukupna kvota: 5.58

Fener je gotovo sigurno eliminisan iz Evrope, tako da fokus sada može u potpunosti prebaciti na domaće prvenstvo gde se bori za Galatom za titulu i mora pobeđivati ovakve utakmice.

Fiorentina i Piza se bore za opstanak, očekujemo tvrd meč, bez mnogo zaletanja sa obe strane i zbog toga tipujemo ovu kombinaciju golova.

Everton i Mančester su u dobrim formama, igraju solidan fudbal i verujemo da ćemo gledati veoma ujednačen meč na "Hil Dikinsonu", a naš predlog je često umeo biti prolazan na njihovim skorijim međusobnim duelima i smatramo da ga vredi pokušati da ovoj primamljivoj kvoti.

