Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

23. 02. 2026. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Ponedeljak

18.00 Fenerbahče - Kasimpaša 1&2-6 (1.55)

18.30 Fiorentina - Piza |0-1&||0-3 (1.57)
21.00 Everton - Mančester junajted NG (2.25)

Ukupna kvota: 5.58

Fener je gotovo sigurno eliminisan iz Evrope, tako da fokus sada može u potpunosti prebaciti na domaće prvenstvo gde se bori za Galatom za titulu i mora pobeđivati ovakve utakmice.

Fiorentina i Piza se bore za opstanak, očekujemo tvrd meč, bez mnogo zaletanja sa obe strane i zbog toga tipujemo ovu kombinaciju golova.

Everton i Mančester su u dobrim formama, igraju solidan fudbal i verujemo da ćemo gledati veoma ujednačen meč na "Hil Dikinsonu", a naš predlog je često umeo biti prolazan na njihovim skorijim međusobnim duelima i smatramo da ga vredi pokušati da ovoj primamljivoj kvoti.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

