NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
18.00 Fenerbahče - Kasimpaša 1&2-6 (1.55)
21.00 Everton - Mančester junajted NG (2.25)
Ukupna kvota: 5.58
Fener je gotovo sigurno eliminisan iz Evrope, tako da fokus sada može u potpunosti prebaciti na domaće prvenstvo gde se bori za Galatom za titulu i mora pobeđivati ovakve utakmice.
Fiorentina i Piza se bore za opstanak, očekujemo tvrd meč, bez mnogo zaletanja sa obe strane i zbog toga tipujemo ovu kombinaciju golova.
Everton i Mančester su u dobrim formama, igraju solidan fudbal i verujemo da ćemo gledati veoma ujednačen meč na "Hil Dikinsonu", a naš predlog je često umeo biti prolazan na njihovim skorijim međusobnim duelima i smatramo da ga vredi pokušati da ovoj primamljivoj kvoti.
