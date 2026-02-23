PUŽIĆI OD LISNATOG TESTA: Brzo i neodoljivo predjelo
Kada vam je potrebno brzo, a ukusno predjelo ili užina za goste, pužići od lisnatog testa su uvek pravi izbor. Hrskavo testo, kremasti sir i mirisni dimljeni vrat čine savršen spoj ukusa koji nestaje sa stola za trenutak.
Sastojci:
- 1 pakovanje lisnatog testa
- 10–15 listića suhomesnatog po izboru (dimljeni svinjski vrat, šunka ili sl.)
- 4–5 punih kašika sitnog sira
- 1 žumance (za premazivanje)
- susam za posipanje
Priprema:
Lisnato testo razvucite i ravnomerno premazažite sitnim sirom. Preko sira poređajte listiće dimljenog vrata. Uvijte testo u čvrst rolat. Secite na krugove debljine 1–2 cm. Poređajte pužiće na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite žumancetom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C dok ne porumene (oko 20–25 minuta).
Prijatno!
