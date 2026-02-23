Peciva i pite

PUŽIĆI OD LISNATOG TESTA: Brzo i neodoljivo predjelo

23. 02. 2026. u 07:00

Kada vam je potrebno brzo, a ukusno predjelo ili užina za goste, pužići od lisnatog testa su uvek pravi izbor. Hrskavo testo, kremasti sir i mirisni dimljeni vrat čine savršen spoj ukusa koji nestaje sa stola za trenutak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 pakovanje lisnatog testa
  • 10–15 listića suhomesnatog po izboru (dimljeni svinjski vrat, šunka ili sl.)
  • 4–5 punih kašika sitnog sira
  • 1 žumance (za premazivanje)
  • susam za posipanje

Priprema:

Lisnato testo razvucite  i ravnomerno premazažite sitnim sirom. Preko sira poređajte listiće dimljenog vrata. Uvijte testo u čvrst rolat. Secite na krugove debljine 1–2 cm. Poređajte pužiće na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite žumancetom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C dok ne porumene (oko 20–25 minuta).

Prijatno! 

