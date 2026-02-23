Fudbal

"ĆALETU JE ZVEZDA BILA SVE"! Oglasio se sin Siniše Mihajlovića nakon večitog derbija

23. 02. 2026. u 06:25

Sinovi legende srpskog fudbala Siniše Mihajlovića, Nikolas i Dušan, prisustvovali su 178. večitom derbiju i tom prilikom evocirali uspomene na svog oca i njegovu neraskidivu vezu sa Crvenom zvezdom.

ЋАЛЕТУ ЈЕ ЗВЕЗДА БИЛА СВЕ! Огласио се син Синише Михајловића након вечитог дербија

Foto: Profimedia

- Za nas je Zvezda porodica, za našu porodicu i za mog oca Zvezda je bila sve. I za nas je isto. Navijamo za Zvezdu naravno, danas smo ovde da navijamo", kazao je on, stavljajući često ruku na srce.

Dušan je gledao meč u društvu brata Nikolasa, najmlađeg Mihinog sina i videli su izbliza koliko je Siniša Mihajlović i dalje prisutan u Zvezdi i oko nje. Fudbaleri Zvezde izašli su na derbi noseći majice sa Mihinim likom, a Dejan Stanković je svoju stavio na trenersku stolicu i sa njom kraj sebe vodio ekipu do pobede 3:0 protiv Partizana.

- Zvezdaši su nam u srcu, jer posle svega šta je moj ćale napravio za Zvezdu zvezdaši su i dalje naši. I to mi je jako dragi i pri srcu mi je, kao i mom bratu. Navijamo za Zvezdu i Zvezda mi je sve. Uvek je bila fantastična atmosfera i Delije su najlepši", dodao je Dušan Mihajlović.

Nikolas je, za razliku od brata, govorio na engleskom.

- Uvek smo gledali derbi, ali nažalost nismo gledali njega kako igra. Mnogo nam je pričao o atmosferi, kako kažu, derbi se ne igra, nego se osvaja"

