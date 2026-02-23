IZ MINUSA U PLUS A onda ponovo preokret: Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo vreme. Samo na jugu zemlje ujutro vedro uz slab mraz.
Vetar slab i umeren, zapadnih pravaca, dok se krajem dana i u toku noći na severu očekuje jače naoblačenje sa kišom.
Temperatura od od minus tri do 17 stepeni Celzijua.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. U toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom.
Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Od srede pa do kraja naredne nedelje biće suvo vreme sa sunčanim intervalima, uz porast dnevnih temperatura.
(sputnikportal.rs)
