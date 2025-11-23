Ručak dana

POSNA DINSTANA BORANIJA SA PARADAJZOM: Tradicionalno jelo za svaku trpezu

Milena Tomasevic

23. 11. 2025. u 11:00

U NASTAVKU vam donosimo jednostavan recept koji će vam omogućiti da za svega pola sata pripremite aromatičnu i toplu boraniju sa paradajzom, savršenu za sve ljubitelje tradicionalne kuhinje.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 šolje seckane boranije
  • 2 šolje seckanog paradajza (svežeg ili konzerviranog)
  • 1 šolja seckanog crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 2 šolje vode
  • so i biber
  • suvi začini po ukusu
  • sveže seckan peršun ili korijandar za posipanje (opciono)

Priprema:

U šerpi zagrejte vodu. Dodajte crni i beli luk i dinstajte dok ne omekšaju. Ubacite seckanu boraniju i nastavite sa dinstanjem još nekoliko minuta. Dodajte paradajz i sve dobro promešajte. Začinite solju, biberom i suvim začinima po ukusu. 

Poklopite šerpu i kuvajte na srednjoj temperaturi 15–20 minuta, ili dok boranija ne postane potpuno mekana. Ako je potrebno, dodajte još malo vode tokom kuvanja. 

Poslužite toplo i po želji pospite svežim peršunom ili korijanderom.

Prijatno!

