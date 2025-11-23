POSNA DINSTANA BORANIJA SA PARADAJZOM: Tradicionalno jelo za svaku trpezu

U NASTAVKU vam donosimo jednostavan recept koji će vam omogućiti da za svega pola sata pripremite aromatičnu i toplu boraniju sa paradajzom, savršenu za sve ljubitelje tradicionalne kuhinje.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 šolje seckane boranije

2 šolje seckanog paradajza (svežeg ili konzerviranog)

1 šolja seckanog crnog luka

2 čena belog luka

2 šolje vode

so i biber

suvi začini po ukusu

sveže seckan peršun ili korijandar za posipanje (opciono)

Priprema:

U šerpi zagrejte vodu. Dodajte crni i beli luk i dinstajte dok ne omekšaju. Ubacite seckanu boraniju i nastavite sa dinstanjem još nekoliko minuta. Dodajte paradajz i sve dobro promešajte. Začinite solju, biberom i suvim začinima po ukusu.

Poklopite šerpu i kuvajte na srednjoj temperaturi 15–20 minuta, ili dok boranija ne postane potpuno mekana. Ako je potrebno, dodajte još malo vode tokom kuvanja.

Poslužite toplo i po želji pospite svežim peršunom ili korijanderom.

Prijatno!