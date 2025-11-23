POSNA DINSTANA BORANIJA SA PARADAJZOM: Tradicionalno jelo za svaku trpezu
U NASTAVKU vam donosimo jednostavan recept koji će vam omogućiti da za svega pola sata pripremite aromatičnu i toplu boraniju sa paradajzom, savršenu za sve ljubitelje tradicionalne kuhinje.
Sastojci:
- 2 šolje seckane boranije
- 2 šolje seckanog paradajza (svežeg ili konzerviranog)
- 1 šolja seckanog crnog luka
- 2 čena belog luka
- 2 šolje vode
- so i biber
- suvi začini po ukusu
- sveže seckan peršun ili korijandar za posipanje (opciono)
Priprema:
U šerpi zagrejte vodu. Dodajte crni i beli luk i dinstajte dok ne omekšaju. Ubacite seckanu boraniju i nastavite sa dinstanjem još nekoliko minuta. Dodajte paradajz i sve dobro promešajte. Začinite solju, biberom i suvim začinima po ukusu.
Poklopite šerpu i kuvajte na srednjoj temperaturi 15–20 minuta, ili dok boranija ne postane potpuno mekana. Ako je potrebno, dodajte još malo vode tokom kuvanja.
Poslužite toplo i po želji pospite svežim peršunom ili korijanderom.
Prijatno!
Preporučujemo
PEČENI BAKALAR SA KROMPIROM: Recept za zlatno pečenu ribu koja se topi u ustima
18. 11. 2025. u 17:30
PALAČINKE OD KINOE PUNjENE SIROM: Zasitne, zdrave i bez glutena
17. 11. 2025. u 09:00
RECEPT KOJI JE NEOPHODAN SVIM DOMAĆICAMA: Savršene posne kiflice
15. 11. 2025. u 07:34
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"DO JUČE JE BIO DEDA, A SADA...": Snežana odbrusila kolegi na prozivku - "Neću da budem nepristojna"
SNEŽANA Đurišić je nakon snimanja muzičkog takmičenja Zvezde Granda jednom prilikom pred kamerama rešila da kolegi Draganu Stojkoviću Bosancu odgovori na žestoku izjavu
23. 11. 2025. u 08:54
Komentari (0)