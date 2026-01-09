Društvo

ZEMLJOTRES U TOKU NOĆI POGODIO SRBIJU: Treslo se kod ovog grada

ZEMLjOTRES jačine 2.2 stepena Rihtera pogodio je područje Trstenika, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio oko pola 11 sinoć.

Epicentar potresa beleži se na dubini od 12 kilometara.

Na osnovu koordinata, najbliža naseljena mesta su Rajinac, Gornji i Donji Dubič.

S obzirom na navedeni intenzitet zemljotresa sumnja se da je pričinjena bilo kakva materijalna šteta.

