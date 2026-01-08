PADAMO NA -14 UZ OLUJNE VETROVE: Ovaj dan će biti najhladniji od početka zime - Poznato kakvo nas vreme očekuje i za Srpsku novu godinu

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) za danas najavljuje ledeni dan, ali srećom uz prestanak padavina, dok će u petak, 9. januara, biti još hladnije, temperature će pasti na 14 stepeni ispod nule, što će od početka zime ovo biti najhladniji dan.

Zatim slede ponovo hladniji dani sve do Srpke nove godine, kada meteorolog Marko Čubrilo predviđa promenu vremena.

- Danas ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima - najavljuje RHMZ.

Najniža temperatura od -8 do -2 stepeni, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni.

Kolaps u saobraćaju

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i neprilagođene vožnje stanju na kolovozu, u Beogradu je sinoć na ulicama zavladao haos.

Klizavi putevi, poledica i smanjena vidljivost dodatno su otežavali kretanje vozila, naročito u frekventnim delovima grada.

Linija 23 je promenila trasu, u Požeškoj ulici stajali su i autobusi i automobili, što je dodatno usporilo saobraćaj, a u smeru ka Žarkovu, kao i prema Skojevskom naselju i Filmskom gradu, formirala se duga kolona autobusa na linijama 37, 50, 52, 57, 89 i 23.

Pored toga, Ibarska magistra i auto-put Miloš veliki su takođe bili zavejani.

RHMZ: Oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, ledene kiše i poledice

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) savetovao je sinoć oprez svim učesnicima u saobraćaju, zbog snega i ponegde pojave ledene kiše i stvaranja poledice.

U petak najhladniji dan od početka 2026.

Prema najnovijoj prognozi RHMZ, u petak, 9. januara očekuje nas izraženo dnevno kolebanje temperature, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana maksimalna temperatura i do 5 stepeni Celzijusovih.

Međutim, minimalne temperature dostići će -14 stepeni Celzijusa u pojedinim delovima Srbije.

- U petak ujutru umeren i jak mraz, od -14 do - 7 stepeni, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz oko -4 stepeni. Tokom dana toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu - navodi RHMZ.

Gde će biti najhladnije u Srbiji

Najhladnije biće na Kopaoniku gde je predviđeno -14 stepeni, ali i u gradovima, poput Palića sa -12, zatim Novi Sad sa -11 stepeni Celzijusa. Prate ih Zlatibor i Kraljevo sa -10 stepeni ispod nule.

Vreme narednih 5 dana u većim gradovima Srbije

U Beogradu najniža temperatura iznosiće - 7 stepeni Celzijusa, kao i u Nišu, a zatim u Novom Sadu -11 stepeni i Kragujevcu -8 stepeni Celzijusa.

I sledeće nedelje mraz, temperature ispod 0!

Prema najavama meteorologa Marko Čubrila, za vikend sledi novo zahlađenje uz prolazan sneg, uglavnom u subotu. Vetar u okretanju na severozapadni smer, a u nedelju dnevni maksimumi od -6 do 0 stepeni Celzijusa.

- Početkom sledeće nedelje ka nama će sa severa strujati hladan, ali slabo vlažan vazduh te se uz jake jutarnje mrazeve od -13 do -7 stepeni Celzijusa očekuju dnevni maksimumi od -7 do -1 stepen Celzijusa - navodi Marko Čubrilo.

Dodaje da je u utorak je ponegde moguće slab sneg.

Vremenska prognoza za Srpsku novu godinu

Kada je reč o narednoj sedmici, pogotovo uoči Srpske nove godine, 14. januara, prema najavama meteorologa Marka Čubrila, nad zapadnim Sredozemljem moglo doći do formiranja ciklona koji bi ka nama u svom toplom sektoru pokrenuo jugoistočno strujanje te bi uz dosta vlage moglo doći do otopljenja.

- Signal za novo zahlađenje stoji negde oko 16.01. kada bi se centar tog ciklona mogao izmestiti istočnije od nas, dok bi blokirajući anticiklon sa centrom nad Skandinavijom po svojoj istočnoj periferiji uz Rusije ka nama povlačio hladni vazduh - ističe Čubrilo.

