MONSTRUOZNE PRETENJE VUČIĆU NA BOŽIĆ: Ove su grozote blokaderi uputili predsedniku Srbije (FOTO)

DA im ništa nije sveto, pokazali su blokaderi još jednom. Napadi na predsednika Aleksandra Vučića nisu prestajali ni tokom velikog hrišćanskog praznika.

Pokazali su da im Božić ne znači ama baš ništa.

Naime, Vučić je bio meta blokaderskih napada i na Badnje veče i na najradosniji hrišćanski praznik. Na delu su ponovo bili udruženi napadi sa svih strana - na društvenim mrežama, kao i na opozicionim televizijama.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić bila je gost Novog jutra na TV Pink, gde je komentarisala najbrutalnije uvrede na račun predsednika Vučića, koje su mu upućene prethodinih dana putem društvenih mreža.

Brnabić je istakla da je čekala da prođu praznici, kako bi se oglasila upravo na temu svih napada na predsednika Vučića i njegovu porodicu.

- Tokom jednog od najvažnijih hrišćanskih praznika, Božića, ti napadi nisu prestajali, ni na Badnje veče ni na Božić, mi nismo želeli da odgovaramo na te napade, suzdržavajući se maksimalno, upravo poštujući prznike i našu tradiciju, da to bude vreme mira, pomirenja, vreme koje koristite da provedete sa bližnjima ali i vreme koje koristite za širenje najlepših poruka, tolerancije, razumevanja, praštanja. Za razliku od blokadera nismo hteli da se oglašavamo tokom tog perioda. Ono što je meni danas važno, a što će biti važno i u narednim danima, to je da pokažemo našim građanima koliko blokaderi nemaju nikakvo poštovanje prema našoj tradiciji, prema našim praznicima, i koliko su to vreme koristili za napade na predsednika i na njegov porodicu, čak i na Badnje veče - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je tako bilo i sa blokaderskim medijima koji su sve prethodne dane posvetili Aleksandru Vučiću, vređanju i pljuvanju po svemu što je on govorio.

- I sam Vučić se oglašavao samo da čestita našem narodu praznik i da ukaže na one stvari koje su se dešavale širom sveta kao i na opasnosti koje se spremaju i Srbiji tokom 2026. godine. Mi se čak ni na to iz stranke nismo oglašavali, ali je dobro da ljudi vide razliku i dobro je da vide kako je sada više nego pre iskorišćeno vreme od strane blokadera da za praznike napadaju predsednika - rekla je Brnabić.

Predsenik Vučić dnevno dobija više od hiljadu pretećih poruka dnevno, a posebno im je trn u oku bio njegov Božićni intervju.

- Postoji razlog zato što ga ljudi pažljivo slušaju, a bilo je i sasvim jasno da je on radio tokom praznika, da je pratio stvari, svet nije stao. Za mene je njegov govor u Trebinju bio istrojiski, i vidim da im je to izuzetno zasmetalo. On je govorio o tome da se Srbija neće mešati u sukobe velikih sila, da ćemo čuvati mir i da gradimo naše odbrambene kapacitete tako da nikakav agresor ne može da ugrozi Srbiju. To je ono što im je izuzetno zasmetalo i to vam govori o tome kako oni vide Srbiju i kakvu bi zemlju voleli da vide i kakva bi Srbija bila da je oni vode. To bi ponovo bilo uništavanje - rekla je Brnabić.

Između ostalog, Vučića su prozivali da nije uzeo terapiju na Badnji dan, da mu Badnje veče bude poslednje na slobodi, kao i da je sebe stavio iznad Hrista.

Pored predsednika, na meti su bili i ostali članovi SNS-a. Tako je ministar odbrane Bratislav Gašić nazvan "džukelom pijanom", dok su predsednika SNS-a Miloša Vučevića i one koji su uneli badnjak u stranku nazvali balvanima.