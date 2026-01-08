Politika

RUŠILA DRŽAVU NALOGOM IZ KANADE: Prevara blokadera teška 10.000 dolara

В. Н.

08. 01. 2026. u 09:02

NA profilu na društvenoj mreži X nazvanom "Mama protiv mašinerije" objavljeno je da se stavlja na prodaju.

Foto: Printskrin

Cena je prava sitnica - za profil koji ima 10.400 pratilaca traži se 10.000 dolara.

Nakon što je uvedena promena na mreži X, koja podrazumeva da se u opisu profila vidi država u kojoj je isti registrovan, saznalo se da ovaj profil radi iz Kanade. 

