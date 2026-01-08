RUŠILA DRŽAVU NALOGOM IZ KANADE: Prevara blokadera teška 10.000 dolara

OSNIVAČ Proglasa Petar Popović i voditeljka N1 sprdali su se danas u emisiji sa izjavom predsednika Vučića, i tvrdili kako nije istina da se u Srbiji sneg čisti efikasnije nego u Nemačkoj, ali, stigao je i demanti, i to od Nemanje Rujevića, novinara Dojče Velea iz Bona.