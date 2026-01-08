RUŠILA DRŽAVU NALOGOM IZ KANADE: Prevara blokadera teška 10.000 dolara
NA profilu na društvenoj mreži X nazvanom "Mama protiv mašinerije" objavljeno je da se stavlja na prodaju.
Cena je prava sitnica - za profil koji ima 10.400 pratilaca traži se 10.000 dolara.
Nakon što je uvedena promena na mreži X, koja podrazumeva da se u opisu profila vidi država u kojoj je isti registrovan, saznalo se da ovaj profil radi iz Kanade.
Preporučujemo
NOVA SVAĐA MEĐU BLOKADERIMA: Đilas kaže da lažu oko broja potpisa (VIDEO)
06. 01. 2026. u 12:58
"NAPADI NA SRBIJU NISU PROFESIONALIZAM": Gordana Uzelac odgovorila Veljkoviću
05. 01. 2026. u 20:41
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
KAKO IZGLEDA ŽIVOT U NAJHLADNIJEM MESTU NA SVETU? Selo u kojem se automobili ne gase, telefoni ne rade, a deca idu u školu na –50°C
PROSEČNA temperatura u gradu zimi pada na -58 stepeni Celzijusa...
07. 01. 2026. u 18:20
Komentari (0)