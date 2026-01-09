ADMINISTRATIVNOM odlukom ukrajinske vlasti su odlučile da će pravoslavni Božić slaviti 25. decembra, a ne 7. januara, ne pitajući ni narod ni vernike, kao i sveštenstvo kanonske pravoslavne crkve. A sada će, povrh toga, zvanično umesto Božića 7. januara slaviti u Ukrajini dan programera.

Foto Tanjug/AP/SERGEI CHUZAVKOV

Retki su oni koji su poverovali Zelenskom da je promenu crkvenog kalendara napravio zbog "jedinstva sa civilizovanim svetom", već da bi zadao udarac kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi čije sveštenike i vernike naziva ruskim špijunima. Programeri su obrazovani ljudi i sigurno su i sami shvatili da su dobili profesionalni praznik da bi se Zelenski mogao osvetiti neposlušnim sveštenicima i vernicima kanonske crkve.

Onima koji smatraju da Božić treba slaviti 7. januara, ukrajinske vlasti i njihova služba bezbednosti pretile su podizanjem krivičnih optužnica za "kolaboraciju sa Moskvom" i "provociranje konflikta". Raskolnici su silom i uz pomoć policije zauzeli jedan broj hramova.

Naravno da će kanonska crkva živeti daleko duže iako na Zapadu promene Zelenskog nisu hteli da primete. Nisu želeli da vide kako je Zelenski u poruci građanima Ukrajine rekao da se treba moliti da "onaj crkne", aludirajući na ruskog predsednika Vladimira Putina.

Na drugoj strani, oštro je reagovao Dmitrij Rogozin, ruski senator koji je kazao da je "judejski klan koji je uhvatio vlast u Ukrajini bukvalno zgazio i podvrgao genocidu rusku kulturu, istoriju i na kraju se narugao pravoslavlju". Rogozin smatra da se Rusija oslobodila bilo kakvih obaveza u odnosu prema državi kojom rukovodi Zelenski.

Foto T. Borković

- Ranije su komentatori tvrdili da se u Donbasu vodi građanski rat, dakle bratoubilački. Mislim da to nije građanski rat, već nacionalno-oslobodilačka borba ruskog naroda za očuvanje pravoslavne vere, maternjeg jezika, nacionalnog sećanja i u celini nacionalnog identiteta. Čak i Mongoli tokom tri veka vladavine nad ruskim kneževinama nisu podizali ruku na ono što je sveto, na veru i pravo biti Rusom - kaže Rogozin i ističe da je zbog toga neminovan dolazak ruske armije da pomogne svom narodu u Ukrajini, kome preti genocid, dok smatra da je fašizacija Evrope takođe očevidna.

Što se tiče raskola pravoslavne crkve u Ukrajini taj proces je počeo znatno pre 2014. kada se u Kijevu dogodio puč. Duhovni vođa tog raskola je bio Mihail Denisenko čije je crkveno ime Filaret. On je u sovjetsko vreme bio kandidat za patrijarha Ruske pravoslavne crkve. Ali, kad mu se ta ambicija nije ostvarila, odlučio je da se posle raspada SSSR-a samoproglasi patrijarhom pravoslavne crkve u Ukrajini.

Iako je Filaret osnovao Kijevski patrijarhat većina sveštenika i vernika ga nije prihvatila i ostala je verna moskovskoj patrijaršiji. Decenijama je celi pravoslavni svet smatrao Filareta raskolnikom. Iz arhiva su mu izvukli dosije iz kojeg se videlo da je još od 1957. počeo da radi za KGB pod nazivom Antonov.

Filareta su vlasti u Ukrajini pod rukovodstvom predsednika Petra Porošenka iskoristile 2018. da se osnuje raskolnička Pravoslavna crkva Ukrajine. U tome je, pod pritiskom Vašingtona, raskolnicima pomogao carigradski patrijarh Vartolomej. On je 5. januara 2019. godine priznao lažnu autokefalnost dakle samostalnost ukrajinske raskolničke crkve. Ona ne da nije postala samostalna, već je dobila mnogo manje prava od kanonske ukrajinske pravoslavne crkve koja je imala svoju nezavisnu kadrovsku politiku, zatim svoj crkveni sud i finansijsku samostalnost. Jedino je morala sa Moskvom da usaglašava spoljnu političku aktivnost.

VERNICI MASOVNO SLAVILI

UPRKOS pretnjama i "upozorenjima" vlasti, vernici kanonske pravoslavne crkve su došli u velikom broju u hramove za Božić 7. januara, što je iznenadilo mnoge, jer su mislili da će se ljudi uplašiti. Božićnu službu u Kijevskoj lavri vodio je mitropolit kanonske crkve Onufrij koji je rekao da narod voli i poštuje svoju tradiciju i da će i dalje Božić slaviti 7. januara. Njemu su vlasti oduzele ukrajinsko državljanstvo, mada je rođen u Ukrajini.