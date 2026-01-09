Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

09. 01. 2026. u 07:20

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Petak

12.00  Radomjak - Žnjic 1 (1.61)

13.00 Polonija - Bidgošć (1.33)
15.00 Stouk U21 - Sautempton U21 3+ (1.37)

Ukupna kvota: 2.93

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEST KOJA JE SVE POTRESLA! Legendarnom fudbaleru dijagnostikovan rak

VEST KOJA JE SVE POTRESLA! Legendarnom fudbaleru dijagnostikovan rak