POGLEDAJTE - DRUGI „OREŠNIK“ POGODIO METU Poleteli i kindžali: Uništen cilj kod Lavova, Kijev zasut dronovima (VIDEO)

TOKOM noći pojavili su se prvi izveštaji o novom talasu napada na ciljeve pod kontrolom vlasti u Kijevu, sa posebnim fokusom na zapadni deo zemlje.

Prema dostupnim informacijama, pogođena je TE-6 u Kijevu, gde je izbio požar koji je izazvao nestanak struje u više delova grada. Istovremeno, nekoliko industrijskih objekata vojno-industrijskog kompleksa je onesposobljeno, iako su, prema navodima, obnovljeni tek dan ranije nakon prethodnih udara.

Paralelno sa tim, u ukrajinskim aplikacijama za instant poruke pojavile su se tvrdnje da je Rusija u napadima na Lavovsku oblast navodno koristila balističku raketu srednjeg dometa „Orešnik“. Kao jedna od meta pominje se podzemno skladište gasa u Striju, najveće u Ukrajini. Raketa je, prema ukrajinskim izvorima pogodila metu brzinom od 13.000 km/h, saopštila je vazduhoplovna komanda "Zapad".

Ukrajinski izvori navode da bi, ukoliko je pogodak potvrđen, od tog objekta trebalo da ostane vrlo malo, s obzirom na njegovu strukturu i zapreminu. Ruska strana za sada nije potvrdila upotrebu ove rakete. Mogući udar ovom raketom smo već najavli.

Istovremeno se pojavljuju izveštaji o udaru na poligon za obuku Javoriv, koji poslednjih nedelja nije bio meta napada. Na tom prostoru su, prema ukrajinskim izvorima, uz aktivnu podršku zemalja NATO-a izvođeni radovi na obnovi infrastrukture, kao i obuka mobilisanih pripadnika ukrajinskih snaga i stranih plaćenika. Detaljnije informacije o razmerama štete u Striju i na Javorivu očekuju se u narednim satima.

Načelnik Lavovske regionalne vojne uprave, Maksim Kozicki, potvrdio je napad u oblasti Lavova, navodeći da je pogođen „kritični infrastrukturni objekat“ i pozvao stanovništvo da ostane u skloništima dok se situacija ne razjasni. Dodatni detalji za sada nisu objavljeni.

U Kijevu, gradonačelnik Vitalij Kličko izvestio je o „krhotinama“ bespilotnih letelica koje nastavljaju da pogađaju ciljeve u Darnickom, Dnjeprovskom i drugim delovima grada, što ukazuje na produženo dejstvo dronova tokom noći. Takođe pojavili su se izvešta ji i o lansiranju hipersoničnih raketa kndžal.

KAKO SE ESKALACIJA RASPLAMSALA DAN RANIJE?

Noćni napadi usledili su nakon intenzivne razmene udara 7. i 8. januara. Ukrajinske ratno-kosmijske snage saopštile su da su tokom noći 8. januara registrovale 97 dronova lansiranih sa ruske teritorije, od kojih je 70 oboreno ili elektronski potisnuto. Sa druge strane, ruska protivvazdušna odbrana je, prema sopstvenim navodima, uništila 66 ukrajinskih dronova, većinom iznad Krima, Azovskog i Crnog mora.

Kao posledica ovih udara, oštećena je energetska infrastruktura Ukrajine, uz nestanke struje u više ključnih regiona. Ruska strana u tom periodu nije prijavila značajna razaranja na svojoj teritoriji.

Istog dana, 7. januara, došlo je i do incidenta na moru. Oko 50 kilometara od turske provincije Kastamonu, dron je pogodio naftni tanker Elbus, koji je plovio pod zastavom Palaua. Prema navodima turskih medija, uključujući Ortadogu i NTV, udar je izazvao požar na gornjem delu broda. Posada nije povređena, a tanker je odvučen u luku Inebolu radi pregleda.

Podaci iz otvorenih izvora ukazuju da je tanker, ranije poznat kao SCF Aldan, izgrađen za rusku kompaniju Sovkomflot i da, prema ukrajinskim tvrdnjama, pripada takozvanoj „floti u senci“ koja se koristi za zaobilaženje sankcija. Britanski tabloid The Sun naveo je da je brod, koji je plovio ka Novorosijsku radi utovara nafte, verovatno bio meta ukrajinskog napada dronom.

Ranije je Njujork tajms pisao da se napadi na ruska energetska postrojenja i brodove, koje Ukrajina navodno sprovodi, pripremaju uz podršku operativaca CIA. Prema toj publikaciji, CIA je ovlašćena da pomaže i napade dronovima na brodove „flote u senci“ u Crnom i Sredozemnom moru, što je već dovelo do rasta cena osiguranja i dodatnih rizika za pomorsku trgovinu.

Energetski sistem pod pritiskom

Glavni fokus ruskih udara 7. i 8. januara bio je Dnjepropetrovski region. Napadi na ključne objekte, uključujući glavnu trafostanicu „DDZ-330 Kamjansko“, doveli su do masovnih nestanaka struje. Vlasti u Dnjepru su proglasile vanredno stanje, jer je grad ostao bez električne energije, kotlarnice su prestale sa radom, a bolnice i sistemi vodosnabdevanja prešli su na rezervno napajanje. Ovo je drugi uzastopni dan bez struje u regionu.

Ministarstvo energetike potvrdilo je gotovo potpune nestanke struje u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Dan ranije, dronovi „Geran“ pogodili su energetske mreže i industrijsku zonu „Južmaša“ u Dnjepru, kao i Krivi Rog, gde je zabeleženo najmanje sedam talasa udara, i železnički okrug Novomoskovsk.

Analiza štete ukazuje na promenu fokusa udara. Umesto proizvodnih kapaciteta, meta su postala distributivna čvorišta elektroenergetskog sistema. Time se sa relativno ograničenim sredstvima stvaraju dugotrajni i lokalizovani prekidi, koji remete uobičajene šeme rezervnog napajanja i obnove, posebno za operatera DTEK.

Dnjepar, sa svojom višestruko redundantnom mrežom, postaje svojevrsni testni poligon. Ukoliko se u takvom sistemu mogu postići produženi prekidi, to otvara mogućnost primene iste taktike i u drugim regionima.

U Odeskoj oblasti, oštećena je lučka infrastruktura u Černomorsku, uključujući kontejnere, rezervoare za gorivo i skladišta. Prema podacima Blumberga, pojačani napadi na luke doveli su do pada izvoza ukrajinskog žita za 16% tokom decembra. Zbog problema sa snabdevanjem energijom, metalurški kombinat „Zaporožstalj“ bio je primoran da obustavi proizvodnju.

Šef „Ukrenerga“, Vitalij Zajčenko, priznao je da je situacija „veoma teška“, uz gubitak značajnog dela proizvodnih kapaciteta. Prema različitim procenama, više od 70% termoelektrana je van upotrebe, a većina trafostanica nema adekvatnu zaštitu. Nestanci struje u gradovima traju između 12 i 20 sati dnevno, što izaziva sukobe između centralnih i lokalnih vlasti oko prioriteta u snabdevanju.

Pred zimu i nove udare

Približavanje ekstremnih mrazeva, sa prognoziranim temperaturama do -24 stepena, dodatno opterećuje već iscrpljene mreže. Ukrželeznica je, kako bi obezbedila saobraćaj vozova u Dnjepropetrovskoj oblasti, prešla na rezervnu dizel vuču.

Unutar Ukrajine sve su glasnije kritike strategije koja dovodi do ovakvih posledica. Ministar za zajednice i teritorijalni razvoj, Aleksij Kuleba, naveo je da bezbednosni blok planira „operacije visokog profila“ protiv osetljivih ruskih meta, uz puno razumevanje da će uslediti predvidljivi uzvratni udari na energetsku infrastrukturu. Prema njegovim rečima, politički i medijski efekat takvih operacija dolazi po cenu miliona ljudi koji ostaju bez struje, vode i grejanja.

Na moru, geografija napada se širi i dovodi u pitanje bezbednost trgovačkih ruta, dok se na kopnu otpornost ukrajinskog energetskog sistema suočava sa sve težim testovima.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je juče da postoji mogućnost novog masovnog udara u narednoj noći, ukazujući na neuobičajenu aktivnost na poligonu Kapustin Jar, sa kojeg je ranije lansirana raketa „Orešnik“, koju ukrajinska protivvazdušna odbrana, prema sopstvenom priznanju, nije u stanju da presretne.

Dodatnu zabrinutost izazivaju izveštaji ruskih izvora o mogućem masovnom kombinovanom udaru u bliskoj budućnosti, potencijalno uz prvu borbenu upotrebu bespilotne letelice „Geran-5“, koja se opisuje kao kopnena krstareća raketa sa dometom do 1.000 kilometara, brzinom od 450 do 600 kilometara na sat i bojevom glavom mase 90 kilograma. Ambasada SAD u Ukrajini takođe je upozorila na mogućnost novih napada velikih razmera u narednim danima.

