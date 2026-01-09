NEĆE VAM SE SVIDETI, JAK MRAZ I NOVE PADAVINE: Vremenska prognoza za petak, 9. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N. Živanović

VREME U SRBIJI

Malo do umereno oblačno i veoma hladno vreme sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana malo toplije.

Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

Slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, sa temperaturama od -14 do četiri stepena.

VREME U BEOGRADU

Malo do umereno oblačno i veoma hladno, a tokom dana malo toplije uz novo naoblačenje koje će posle podne i uveče usloviti kišu koja će se u pojedinim delovima grada lediti na tlu, a u višim delovima grada i kratkotrajni sneg.

Najniža temperatura ujutru biće -11, tokom dana najviša do četiri stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Hladno vreme sa niskim temperaturama zadržaće se do srede, 14. januara, kada se očekuje manji porast temperature uz oblačno vreme.

(sputnikportal.rs)

