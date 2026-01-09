HITNO SE OGLASILI RUSI: Koristili smo i "orešnik" u masovnom udaru na Ukrajinu, evo šta je pogođeno

RAKETE "orešnik" korišćene su tokom masovnog udara na kritične ciljeve u Ukrajini 9. januara, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto MO Rusije

U petak uveče, ruske oružane snage su pokrenule masovni napad kao odgovor na pokušaj terorističkog napada kijevskog režima na rusku predsedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, koji se dogodio u noći 29. decembra 2025. godine, saopštilo je rusko ministarstvo.

- Ruske oružane snage su pokrenule masovni udar koristeći precizno oružje dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa „Orešnik“, kao i udarne dronove, na kritične ciljeve u Ukrajini - navodi se u saopštenju.

Ciljevi masovnog udara ruskih oružanih snaga sistemom orešnik na ciljeve u Ukrajini 9. januara su postignuti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Orešnik" odgovor na napad na Putinovu rezidenciju

Ruske oružane snage su tokom masovnog udara uništile i proizvodne pogone za dronove koje je Kijev koristio za napad na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina 29. decembra, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Korišćeno je kopneno i pomorsko visokoprecizno oružje dugog dometa, uključujući kopneni mobilni raketni sistem srednjeg dometa "orešnik", kao i borbeni dronovi.

- Oštećeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letelica korišćenih u terorističkom napadu, kao i energetska infrastruktura koja podržava ukrajinski vojno-industrijski kompleks - navodi se u saopštenju.

(RIA,TASS)